Inspección judicial en Casa de Nariño por polígrafo a Marelbys Meza

A partir de las 8:30 a.m. de este lunes, 24 de junio de 2024, la Policía Judicial de la DIJÍN, adscrita a la Fiscalía General Penal Militar y Policial, inició una serie de diligencias de inspección en la Casa de Nariño a propósito del polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

>>>>Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, renunció a programa de protección de testigos

El fin del procedimiento es recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física relacionadas con el polígrafo practicado a Marelbys Meza, caso por el cual hay un proceso judicial en contra del coronel Carlos Feria y otros miembros de la Policía.

La diligencia es liderada por la Fiscalía 2203 de Conocimiento Especializado.

Publicidad

Marelbys Meza fue sometida al polígrafo luego de que se denunciara un robo de dinero en la casa de Laura Sarabia. Además de esa prueba, la exniñera de la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (Dapre) fue objeto de chuzadas telefónicas.

El caso de Marelbys Meza

Publicidad

En enero de 2023 se descubrió que Meza al parecer estaba siendo interceptada de manera ilegal por orden de un fiscal de Bogotá, tras ser señalada del robo de una maleta con dinero de la vivienda de Laura Sarabia.

Por estas chuzadas, la Fiscalía acusó formalmente a un uniformado de la Policía y un particular. Según el ente investigador, estas dos personas entregaron información falsa que llevó a que el fiscal que solicitó las escuchas cometiera un error.

Un año después, 18 de enero de 2024, Laura Sarabia rindió interrogatorio en el Fiscalía por el caso de su exniñera. “No ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas", indicó en esa diligencia.

Luego, en febrero, Marelbys Meza renunció “al programa de protección de víctimas y testigos debido a persecución sufrida por algunos funcionarios del mismo”, según informó el abogado de la mujer, Iván Cancino, quien además señaló que la vida de ella estaba “en constante peligro”.

Publicidad

Tras esta denuncia y a través de su cuenta en la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que se garantizará “toda la protección a Marelbys Meza”.

Un mes después, en marzo, el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Presidencia de la República; el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez fueron llamados a juicio como presuntos responsable del uso irregular del polígrafo en el interrogatorio a Marelbys Meza.

Publicidad

>>>Más del tema: Por polígrafo a Marelbys Meza, llaman a juicio a coronel Carlos Feria y otros dos policías