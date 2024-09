Juan Fernando Cristo critica duramente al ELN: "El Gobierno no tiene con quién hablar"

El Gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego del ataque terrorista en la base militar de Puerto Jordán, en Arauca.

>>> Vea más: ¿Qué pasará en Colombia si se cierra el proceso de paz con el ELN tras atentado en Arauca?

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a este tema en Noticias Caracol en vivo y sostuvo que “el acto del ELN es inaceptable e injustificable. Para hablar de paz se necesitan dos y el Gobierno no tiene con quién hablar”.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, habló en Noticias Caracol sobre los diálogos de paz con el ELN. Aseguró que están suspendidos, ya que "el presidente evaluó con los negociadores del Gobierno la situación". Además, aseveró que "el acto del ELN es inaceptable y el… pic.twitter.com/SarYkdkgL1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 19, 2024

"Al ELN lo está dejando el tren de la historia"

Cristo agregó que “el proceso está congelado y hace varios meses el ELN está dedicado a atacar a la población civil en Arauca y ahora este atentado contra nuestro Ejército Nacional”.

Publicidad

El alto funcionario indicó que “al ELN lo está dejando el tren de la historia. No ha entendido que los colombianos ya no aceptamos, de ninguna manera, la utilización de la violencia y mucho menos de la barbarie, como en este caso, para justificar ideas políticas”.

"El ELN no tiene voluntad de paz": Cristo

Juan Fernando Cristo manifestó durante la entrevista con Noticias Caracol en vivo que “el Gobierno ha tenido toda la voluntad y decisión de avanzar en la paz, pero el ELN, definitivamente, no tiene voluntad de paz. Por eso se suspendió la negociación hasta tanto no haya una verdadera voluntad de paz, un gesto de paz, hechos de paz y no más palabras”.

Publicidad

Para el ministro Cristo, “al ELN le parece más importante, a través de la historia y no solamente durante este Gobierno, estar sentado en una mesa que avanzar en la paz. Les fascina hablar y hablar, pero poco de hechos de paz”.

>>> Le puede interesar: Petro “se dejó condicionar por el ELN”: congresista Lina María Garrido