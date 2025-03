Laura Sarabia responde a señalamientos: "Doy la cara y demostraré mi inocencia donde sea necesario"

La canciller Laura Sarabia enfrenta varias controversias en este tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien es una de sus manos derechas. En entrevista con El Espectador, la ministra se refirió a las fracturas que hubo en el gabinete y a los señalamientos en un presunto entramado de corrupción en la salud.

De hecho, la canciller Sarabia respondió a los cuestionamientos de presuntos maltratos por su parte, como lo esbozó la vicepresidenta Francia Márquez en el pasado consejo de ministros, y a otros dardos de altos funcionarios.

“Es el precio que he venido pagando por haber ocupado la oficina adjunta a la del señor presidente. También se suma que soy mujer, joven, sin pasado en la política y, por qué no, una recién llegada al progresismo. Pero de otro lado y, por lo mismo, puedo hacer mi trabajo en la política sin las mañas de siempre, aún soy una creyente de la ética y los objetivos superiores en el servicio público”, mencionó.

Para Sarabia, “los dardos no se detendrán”.

En otro aparte de la entrevista con El Espectador, Sarabia respondió a los señalamientos en un entramado sobre la presunta conformación ilícita de IPS de papel para el posible desvío de recursos públicos.

En este punto, fue indagada sobre los supuestos vínculos con Mauricio Marín, expresidente de Fiduprevisora, y el papel que se ha denunciado sobre cómo se gestó ese escándalo.

En su respuesta habló sobre una “calumnia” y mencionó que no tiene negocios en el sector de la salud. “No tengo relaciones con EPS ni he recomendado interventores. No recibo dineros de IPS ni tuve un vínculo más allá del institucional con Mauricio Marín, como ya ha sido rectificado. No tengo relación alguna con Patria Investments ni con ningún fondo de inversión en salud”, dijo Sarabia.

La canciller también dijo que “no hay ni habrá una sola prueba en mi contra, porque esas acusaciones carecen de fundamento. Nunca eludiré las discusiones sobre mis actos. No me escudo en anónimos ni en fuentes reservadas. Doy la cara y demostraré mi inocencia donde sea necesario”.

¿”Fuego amigo” en el Gobierno Petro?

De acuerdo con Sarabia, los señalamientos en su contra provienen de fuentes interesadas, funcionarios o exfuncionarios enojados. “Tengo juventud y tiempo para resistir y sobreponerme. No necesito armar escándalos y lograr el aplauso de la opinión pública para mantenerme en mi cargo. Yo no he pedido ninguno de los cargos que he ocupado, me los ha propuesto el presidente Gustavo Petro”.

Agregó que su disposición es seguir trabajando en lo que el presidente Petro considere necesario para sacar adelante las prioridades del Gobierno.

Respecto a su futuro, la canciller añadió que su compromiso, energía y las capacidades del Ministerio de Relaciones Exteriores estarán dispuestas para trabajar por Colombia.

