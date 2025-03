Lo que piensan los colombianos sobre consulta popular propuesta por Petro, según Invamer

Colombia vive un momento político tenso por cuenta del revés del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso , donde hundieron la reforma laboral y, en tanto, la reforma de la salud vive horas cruciales. Hace solo unos días, el mandatario colombiano llamó a los ciudadanos a defender las reformas sociales y habló de la importancia de estos proyectos.

Ante el hundimiento de la reforma laboral, Petro manifestó que sometería algunos puntos de esta reforma a una consulta popular, para que sean los colombianos quienes decidan sobre el futuro de esta iniciativa.

Respecto a estos asuntos, la encuesta Colombia Opina de Invamer , realizada en marzo de 2025 con el apoyo de Noticias Caracol y Blu Radio, analizó la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones del 2026 y la percepción del presidente Gustavo Petro; además, lo que opinan sobre las reformas y la posibilidad de una consulta popular.

En la encuesta, con precisión, se les preguntó a 1.200 colombianos sobre si están de acuerdo o en desacuerdo con las reformas que propone el Gobierno de Gustavo Petro.

A esta pregunta, los colombianos encuestados respondieron:



De acuerdo: 38 por ciento

En desacuerdo: 53 por ciento

No sabe, no responde: 0 por ciento

Otra de las preguntas que se les realizó a los encuestados es cuál es la probabilidad de que usted vote en la consulta propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Definitivamente sí votaría: 29,2%

Probablemente sí votaría: 15,9%

No sabe aún si votaría o no: 16,4%

Probablemente no votaría: 7,7%

Definitivamente no votaría: 29,9%

No sabe, no responde: 1,0%

Sobre lo que se preguntará en la posible consulta popular , todavía no hay claridad, pues la consulta deberá ser tramitada en el Congreso. No obstante, desde el Gobierno han esbozado algunas de las preguntas, que serían de respuesta sí o no: ¿Usted está de acuerdo con que la jornada nocturna empiece a partir de las seis de la tarde?, ¿Usted está de acuerdo con que se pague el 100% de los domingos y festivos?

De otro lado, en la encuesta de Invamer también se consultó si considera acertado el manejo de la relación del Presidente Gustavo Petro con el Congreso de la República.



Sí: 20,8%

No: 72,4%

No sabe, no responde: 6,8%

Ficha técnica

- Empresa que realizó la encuesta: Invamer S.A.S.

- Persona natural o jurídica que la encomendó: Noticias Caracol y Blu Radio.

- Fuente de financiación: Noticias Caracol y Blu Radio.

- Objetivos:

Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Evaluar el estado de ánimo del país a nivel total y para cada una de sus regiones, incluyendo zona urbana y rural, al igual que municipios Capitales y no Capitales.

Medir la aprobación del Presidente y la imagen de personajes e instituciones en Colombia.

Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en el momento de la medición.

Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad (coyuntura de cada momento).

Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a ciertas leyes, propuestas o afirmaciones.

- Universo: hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural (excluyendo los departamentos antiguamente llamados ‘Territorios Nacionales’).

- Marco Muestral: en la primera fase del muestreo, Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años o más, residentes en cada hogar. Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo.

- Tamaño y distribución de la muestra: se realizaron 1.200 encuestas distribuidas en 56 municipios en total, de los cuales 15 son capitales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

- Sistema de muestreo: se realizó un muestreo por etapas, así: en la primera etapa, selección aleatoria sistemática de 75 puntos muestrales en todo el país. En la segunda etapa, selección aleatoria sistemática de cuatro manzanas o veredas en cada punto muestral. En la tercera etapa, selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana o vereda. En la cuarta etapa, selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más residente en el hogar.

- Margen de error: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95 %, son: para el total de la muestra de 1.200 encuestas +/- 2,83%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 6,80%, Norte Caribe +/- 6,33%, Centro Oriental +/- 5,77%, Antioquia/Eje Cafetero +/- 6,33% y Sur Occidental +/- 6,55%.

- Técnica de recolección de datos: encuestas personales en el hogar del encuestado a través de dispositivos móviles (tablets).

- Fecha de recolección de los datos: del 21 al 25 de marzo de 2025.

- Método de validación: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.

