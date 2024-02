Luis David Garzón fue designado ministro de Deporte encargado tras renuncia de Astrid Rodríguez

A través de un decreto, la Presidencia de la República designó como nuevo ministro de Deporte encargado a Luis David Garzón, quien se desempeñó como secretario general de esa cartera.



En el comunicado también fue aceptada la renuncia de Astrid Rodríguez, quien estuvo en el cargo desde marzo de 2023 hasta el pasado 15 de febrero de 2024, día en el que presentó la dimisión.

“Para garantizar la prestación del servicio se requiere encargar al doctor Luis David Garzón Chaves, sin que implique la separación de las funciones de su cargo”, puede leerse en el comunicado.

La renuncia de Astrid Rodríguez

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la funcionaria hizo un repaso de sus acciones frente a esta cartera, pero en ninguno de los párrafos se refirió a la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

"Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024, cargo al cual fui nombrada bajo Decreto Presidencial No. 0319 de 2023", señaló Astrid Rodríguez en la misiva que presentó al jefe de Estado.

Publicidad

Astrid Rodríguez no alcanzó ni a cumplir un año al frente de la cartera del Deporte y una de las polémicas más fuertes se levantó a inicios de enero, cuando se conoció que la organización Panam Sports le retiró a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por cuenta de incumplimientos económicos del contrato.

“Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos. Sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de esta rama ocupáramos tan distinguida posición”, subrayó la saliente ministra del Deporte.

Presidencia de la República