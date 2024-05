María Fernanda Cabal citó debate de control político a mindefensa tras aumento de masacres

La senadora del Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal citó a un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por los hechos de terrorismo que incrementan diariamente en Colombia.

“He citado a debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que le responda a Colombia por el aumento de masacres, el retiro de oficiales y suboficiales de la fuerza pública, la falta de mantenimiento de las aeronaves, la situación de inteligencia y contrainteligencia y su absurda idea de atender desmovilizados de las FARC en el Hospital Central Militar”, sostuvo María Fernanda Cabal en su cuenta de X.

Asimismo, la mujer criticó la gestión del Gobierno nacional frente a los atentados y masacres que ha vivido Colombia recientemente.

“Esto no es Gaza, no es Israel, esto es Colombia. Estas imágenes son la realidad, no la fantasía de la paz total, del perdón social. Yo me pregunto: ¿esta es la potencia mundial de la vida?. Es que ya sentimos que cada frase de propaganda de este gobierno es un desafío a la realidad, como si quisieran que todos viviéramos en la fantasía revolucionaria que sigue manteniendo el presidente Gustavo Petro”, dijo la senadora María Fernanda Cabal en su trino.

He citado a debate de control político al Ministro de Defensa Iván Velásquez para que le responda a Colombia por el aumento de masacres, el retiro de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, la falta de mantenimiento de las aeronaves, la situación de inteligencia y contra… pic.twitter.com/z8gxAvUyxr — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 21, 2024

