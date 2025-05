Presencia del cardenal Cipriani, señalado por abuso, en Vaticano "es señal del perfil de un agresor"

Sigue la controversia por la presencia del cardenal peruano Juan Luis Cipriani en los eventos cardenalicios en el Vaticano. Cipriani fue en su momento sancionado por el Papa Francisco tras ser acusado de presunto abuso sexual. En Noticias Caracol habló un denunciante de este tipo de hechos.

El cardenal fue acusado de presunto abuso sexual a una menor y de retar al propio Papa Francisco, quien llegó a sancionarlo. José Enrique Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes de Perú, aseguró que el hecho de usar las prendas cardenalicias es un signo de rebeldía.

“Se paró frente al féretro del papa Francisco -el papa que lo sancionó- con la ropa, yendo al funeral y se tomó fotos y las difundió. Eso para nosotros como sobrevivientes de violencia sexual dentro de la Iglesia Católica, porque yo también soy sobreviviente, es una señal típica o una característica típica del perfil de un agresor sexual”, señaló Escardó.

Pese a no ser el nuevo jerarca de la Iglesia Católica por su edad, su asistencia a eventos cardenalicios y hasta en el funeral de Jorge Bergoglio elevó la molestia en los últimos días. “Cipriano debería retirarse también. Sin embargo, no está pasando eso y estamos muy preocupados los sobrevivientes de violencia sexual porque eso es una muy mala señal de que las cosas ya no están yendo por el camino que dejó el Papa Francisco, que buscó la tolerancia cero en las denuncias de agresiones sexuales”.

Cipriani, arzobispo emérito de Lima, fue sancionado en su momento con la prohibición para regresar a su país natal, el veto para aportar símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas. Tras las denuncias, se retiró de la iglesia peruana en 2019 y al día de hoy asegura ser inocente de las acusaciones.

Las denuncias de abuso contra cardenal Cipriani

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani ha sido objeto de denuncias por abuso sexual, lo que llevó al Vaticano a imponerle sanciones disciplinarias. La acusación más relevante provino de un hombre que afirmó haber sido víctima de Cipriani en 1983, cuando aún era menor de edad. Según el denunciante, el abuso ocurrió durante el sacramento de la confesión y, aunque informó a la organización Opus Dei en ese momento, no se tomó ninguna acción.

Las denuncias contra Cipriani no se limitaron a un solo caso. La periodista Paola Ugaz señaló que desde el año 2000 se conocieron varias acusaciones de jóvenes contra el cardenal. Sin embargo, el Vaticano no ha revelado el desenlace de estos casos.

En respuesta a las acusaciones, Cipriani ha negado rotundamente haber cometido abuso sexual. En una carta pública, afirmó que las denuncias en su contra son falsas y que nunca ha cometido ningún delito. A pesar de su defensa, el papa Francisco tomó medidas drásticas contra él. En 2019, el pontífice aceptó su renuncia como arzobispo de Lima y le impuso restricciones severas, incluyendo la prohibición de llevar hábitos y símbolos cardenalicios, hacer declaraciones públicas y residir en Perú.

Cardenal Cipriani. Afp

A pesar de estas sanciones, Cipriani ha sido visto en eventos públicos, incluyendo la capilla ardiente del papa Francisco en el Vaticano, donde apareció con vestimenta cardenalicia, desafiando las restricciones impuestas. Su presencia en reuniones previas al cónclave ha generado indignación entre organizaciones de sobrevivientes de abuso, quienes consideran que esto revictimiza a las víctimas y envía un mensaje preocupante sobre la postura de la Iglesia frente a estos casos.

El Vaticano ha evitado pronunciarse sobre la participación de Cipriani en estos eventos, aunque confirmó que las sanciones siguen vigentes. La decisión del papa Francisco de imponer medidas disciplinarias contra Cipriani refleja su política de "tolerancia cero" frente a los abusos en la Iglesia, aunque algunos críticos consideran que estas acciones aún son insuficientes4.

El futuro de Cipriani dentro de la Iglesia Católica sigue siendo incierto, especialmente con la elección de un nuevo papa en el horizonte. Si el próximo pontífice decide revertir las sanciones, esto podría generar un nuevo escándalo y afectar la credibilidad de la institución en su lucha contra el abuso clerical.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias