María José Pizarro dice que el presidente Petro “en ningún ring está montado”

En conversación con Noticias Caracol Ahora, la senadora María José Pizarro, quien hace parte del comité político del presidente Gustavo Petro, habló sobre la postura que ha tenido el mandatario tras las manifestaciones del domingo 21 de abril.



La senadora manifestó que “el Gobierno nacional, e inclusive quienes estamos en el Congreso de la República, tenemos la responsabilidad de sacar adelante las reformas, pues tenemos también que construir los canales de comunicación, los canales de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil”.

Ante la pregunta si hay “dos gobiernos”, debido a que Petro ha publicado una serie de trinos manifestando su descontento con las marchas del domingo y su comité político se ha visto un poco más reflexivo, María José Pizarro enfatizó en que el mandatario “en ningún ‘ring’ está montado. Ahora, por supuesto, las críticas en relación con estas expresiones de violencia, incluso el llamado de periodistas como el señor Zuleta que me dijo ‘plaga’ a mí y que además llamó abiertamente a un golpe (de Estado), por supuesto esto genera todas las preocupaciones porque fuimos electos en democracia y respetando todas las normas democráticas. El presidente Petro ha insistido en el diálogo”.

La senadora del Pacto Histórico trajo a colación una publicación que hizo el mandatario durante la mañana de este martes, 23 de abril. “El mismo presidente Petro dijo: ‘Nosotros seguimos con la mano tendida atentos a propuestas concretas que no vayan contra la gente y su dignidad’. Es decir, aquí hay voluntad de diálogo. Ahora, todos los sectores tenemos que tener voluntad de diálogo. El diálogo no se puede dar si solo un sector tiende la mano y del otro lado no recibe voluntad”.

Respecto a la comparación que hizo el presidente Gustavo Petro de las marchas del domingo con las manifestaciones que se desarrollaron en otros gobiernos, donde mencionó que la ciudadanía que estuvo en las calles sí tuvo garantías y que el 1 de mayo saldrá “lo popular”, Pizarro recalcó que “salgamos el próximo primero de mayo no es ninguna sorpresa, todo lo contrario”, pues es usual que haya movilizaciones ese día.

¿Hay dos gobiernos? De ser así, ¿a cuál hay que creerle?

Aunque para algunos hay “dos gobiernos” por las posturas que ha mantenido Gustavo Petro y sus aliados ante las marchas del domingo, la senadora Pizarro puntualizó que “es imposible descalificar la expresión popular” que salió a manifestarse a las calles, esto a pesar de que el mandatario aseveró que solo los de derecha o “riquitos” fueron los que se movilizaron.

Pizarro resaltó que la voz del gobierno a la que hay que creerle es a una “voz progresista. Es cierto que se movilizaron sectores de la clase media, de la clase media alta e, inclusive, de la clase alta de este país. Es innegable que se movilizaron”.

A su vez, la senadora subrayó que “dentro de esos grupos humanos había sectores de todas las clases políticas, también había sectores de derecha. Ahora, si tú me preguntas qué puede cuestionar uno de las marchas, y lo cuestionó el presidente Petro, primero, son las invitaciones a la violencia, el nivel de agresividad contra cualquier persona que no esté de acuerdo, que terminen quemando las fotografías e incitando a la violencia contra senadores de la República solamente porque en el marco de sus principios e ideales acompañaron la reforma pensional, eso es inaceptable. Que quemen, escupan y lancen cualquier cantidad de improperios en contra del presidente de la República y que llamen al golpe de Estado y a tumbar al presidente, pues yo creo que cualquier demócrata tiene que estar en contra de eso”.