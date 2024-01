“Dejémoslo a él que divague”: Ricardo Bonilla sobre reforma tributaria propuesta por minsalud

Durante la tarde de este martes, 23 de enero de 2024, se conocieron las declaraciones de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, sobre la propuesta de Guillermo Jaramillo, titular de la cartera de Salud, acerca de una reforma tributaria para financiar el sistema de salud en Colombia.



“La reforma que vamos a hacer y que estamos planteando es solamente para ajustar la tarifa del impuesto de renta corporativo, no es para aumentar ingresos”, aseguró Ricardo Bonilla en relación a lo que pretende el Gobierno.

Posteriormente, Ricardo Bonilla fue consultado sobre la propuesta del ministro de Salud y respondió de la siguiente manera: “Dejémoslo a él que divague”.

Precisamente, el ministro de Salud habló sobre una reforma tributaria que tendría como objetivo sacar adelante la de la salud, que impulsa el Gobierno nacional. Este pronunciamiento se dio el pasado lunes en el marco de una audiencia pública sobre ese proyecto.

El ministro dice que el enfoque de esa reforma tributaria sería gravar a los empresarios: “No hay dinero, la Andi dice que no hay dinero y que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar".



Exministros de salud, dirigentes gremiales y analistas económicos se mostraron en desacuerdo con la propuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de realizar una reforma tributaria para financiar a ese sector.



“Es patética porque el Gobierno, por boca del presidente Petro y de su ministro de Hacienda, están diciendo exactamente lo contrario de lo que él dice”, señaló Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que la actitud de Jaramillo es “un poco destemplada de querer señalar a los empresarios, que lo único que queremos es poder ser operativos, contar con los recursos, tener la solvencia, y para eso el Estado tiene que apoyar a los operadores. Si el Estado no apoya a los operadores, el Estado será el culpable de que eventualmente no haya servicios que se les prestan a los pacientes”.