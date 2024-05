Mininterior dijo que Olmedo López es "león ante los medios” y “ratoncito ante la justicia"

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habló del silencio que guardó Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo al interior de la UNGRD y los señalamientos contra Wadith Manzur.

“El león ante los medios resultó un ratoncito ante la justicia, porque él sabe que mentir ante los medios puede dar likes, pero mentir ante la justicia da cárcel. Desde el principio, cuando comenzó este debate, yo di la cara y le dije al país que Olmedo estaba mintiendo en lo que a mí respecta. Él no tiene ningún elemento que aportar, porque lo que él dice no ocurrió, no puede demostrarlo. Cuando se confronta ante la justicia, que le va a pedir circunstancias de modo y lugar, cuándo, dónde, quiénes, qué día, entiende que una mentira es difícil de sostener y prefiere guardar silencio”, aseguró Velasco.

Además, el ministro del Interior habló de las razones que lo llevaron a denunciar al exdirector de la UNGRD.

“Mis abogados están en eso, he tomado la decisión de presentar la denuncia básicamente por dos elementos: él venía generando simplemente rumores ‘Velasco tiene que hablar’, pero no concretaba. Gracias a una entrevista de una emisora, señaló que el ministro había dado unas instrucciones que en mi concepto son ilegales y eso comportaría un delito”, indicó.

Sobre las intenciones de Olmedo López de inculparlo al interior de ese escándalo de corrupción, Luis Fernando Velasco enfatizó que lo hizo porque se trata del ministro del Interior.

“El principio de oportunidad. La única manera de volarse con la plata que se ha robado es echarle la culpa a alguien más, el problema de Olmedo es que no contaba con que yo lo iba a enfrentar con decisión. A mí porque soy el superior, porque la relación en el Congreso, ustedes lo saben, la tiene el ministro del Interior, el que habla con los congresistas, atiende alcaldes, articula el gabinete y cuando hay problemas de orden público le toca atender”, concluyó el ministro Velasco.

