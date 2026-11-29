El Partido Popular (PP) ganó este domingo 29 de noviembre las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 90 % del voto escrutado.



Con el 91,70 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,49 % de los votos y 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,01 %, lo que supone 53 diputados (20 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,94 % de los votos. Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, quien llamó esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria.

El presidente Abelardo de la Espriella compartió un mensaje en sus redes sociales felicitando a los líderes del PP y el Vox tras los resultados parciales. "Felicito a Alberto Núñez Feijóo, a mi amigo Santiago Abascal y a sus partidos, el Partido Popular y Vox, por la victoria contundente de la derecha española", se lee en la cuenta de X del mandatario colombiano.

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De la Espriella también celebró la derrota del actual gobierno español. "España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Pedro Sánchez. ¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!", añadió el presidente, quien ya había enviado un mensaje de felicitaciones anticipadamente con los primeros boletines de resultados, pero borró esa primera publicación.



Los resultados de la elecciones en España

El Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 93 % del voto escrutado. Con el 93,28 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,52 % de los votos y 133 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,03 %, lo que supone 52 diputados (19 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 116 diputados y un 28,91 % de los votos.



Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán formar Gobierno y poner fin a ocho años de mandato del presidente socialista Pedro Sánchez, quien llamó esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria. La cuarta fuerza política, con ese porcentaje escrutado, sería la formación independentista catalana ERC, que conseguiría 11 diputados, seguida de la coalición de izquierdas Frente Amplio, que obtendría 10 diputados; la izquierda independentista vasca Bildu, con 7 diputados, y los independentistas catalanes de derechas Junts, con 5.



Una de los novedades de estos comicios es la irrupción en el Parlamento del partido regionalista andaluz Adelante Andalucía, que conseguiría 4 diputados, mientras que Podemos, liderado por la eurodiputada Irene Montero, se quedaría sin representación parlamentaria.

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