¿Pastrana le pidió a Petro rectificar afirmación sobre supuestos viajes en el avión Lolita Express?

En nada terminó el intento de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana durante su encuentro, cara a cara, en la Fiscalía General de la Nación. Petro tiene denunciado a Pastrana por calumnia agravada.



El pleito comenzó por la red social X a finales de 2023. El expresidente Andrés Pastrana se despachó contra Petro: “Su campaña y su presidencia es la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”.

El presidente Petro reaccionó con una denuncia por calumnia agravada que pretendía resolverse mediante conciliación durante una audiencia citada por la Fiscalía y que duró hora y media, pero terminó en nada.

En el acta de no acuerdo conciliatorio quedaron claras las posturas de ambas partes. El presidente Petro expresó que tiene ánimo conciliatorio y lo mismo dijo Pastrana. El actual jefe de Estado llegó con tres pretensiones.

1) Que el señor Pastrana realice una retractación pública, negando la supuesta alianza de mi gobierno con el narcotráfico.

2) Que se comprometa a no usar redes para difamar.

3) Que repare el daño con una compensación económica de 100 salarios mínimos legales vigentes.

Entretanto, Pastrana expresó que no sabe de qué se tiene que retractar. Una situación que obligó al fiscal a repetir las razones de la citación y fue allí cuando fracasó la conciliación.

En esa misma línea, Pastrana pidió que el presidente Petro se retracte de una afirmación en su contra, misma que quedó consignada en un acta y de la que habló durante una entrevista en Caracol Ahora con los periodistas Luis Eduardo Maldonado y Alejandra Murgas.

“Le dije al presidente Petro algo y lo reitero hoy aquí: Alejandra, ¿usted ha oído alguna vez que yo haya dicho que Petro es narcotraficante? Nunca. Yo no me he referido de forma personal al presidente de la República que sea narcotraficante. Y hoy se lo dije en la audiencia: ‘Presidente, lo que usted critica lo está utilizando contra mí, diciendo que yo viajé en un avión, en el Lolita Express, y que conocía al señor Epstein'. Y yo le dije: 'Presidente, eso sí es injuria y calumnia'. Porque la propia justicia americana a mí no me ha llamado a juicio, porque no hay nada que esconder en este caso’”.

La conciliación no prosperó y el proceso sigue su curso.