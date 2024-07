Petro a Juan Manuel Galán: "Nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar"

Luego de que Noticias Caracol revelara la declaración de Olmedo López, exidrector de la UNGRD, sobre supuestas órdenes de altos funcionarios del Gobierno para direccionar contratos con el fin de financiar a la guerrilla del ELN, Juan Manuel Galán se pronunció y el presidente Gustavo Petro le respondió.

El intercambio de mensajes se dio en la red social X, cuando el hijo de Luis Carlos Galán, líder liberal asesinado en 1989, escribió: “Mientras el ELN recibe subsidios y contratos adjudicados a dedo por el Gobierno, la fuerza pública reducida en sus capacidades hasta un estado de mendicidad. Necesitamos un gobierno que le dé todas las capacidades a nuestra fuerza pública para derrotar las estructuras criminales”.

— Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) July 17, 2024

Tras el mensaje, el presidente Petro le contestó en un extenso trino y empezó el mensaje con la frase: “Nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar”.

Luego, procedió a mencionar que, “como usted, Iván Cepeda Castro es hijo de un senador asesinado y es él el que dirige con Vera Grave las negociaciones de paz con el ELN. Un expresidente trató de criminalizar a Iván y hoy está en serios problemas judiciales, no haga usted lo mismo”.

El jefe de Estado se refería al caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en el año 2012 denunció a Iván Cepeda por supuesto soborno a testigos. El exmandatario fue quien terminó en líos.

Nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 18, 2024

¿Qué más le respondió Gustavo Petro a Juan Manuel Galán?

El mandatario recalcó que “la comisión negociadora con el ELN la integran personas de la oposición, la iglesia Católica, con asesores del ejército, con delegados de varios países garantes” y añadió que “hice una comisión negociadora tan amplia para garantizar precisamente la máxima transparencia y participación”.

Debido a que Olmedo López aseguró que miembros del alto gobierno le ordenaron direccionar algunos contratos para financiar al ELN y salvar el proceso de pazcon ese grupo al margen de la ley, Petro respondió en la misma publicación.

“El gobierno solicitó que el ELN no regresara al secuestro y, como es de público conocimiento, el ELN ha reafirmado su regreso a esta práctica terrible… El ELN lleva más de 65 años en la lucha armada, no se vende. Ojalá fuera así de fácil hacer la paz, pero cualquiera que sepa la historia de Colombia sabe que terminar la guerra o algunas de sus prácticas no se hace con dinero. Las organizaciones ilegales de Colombia tienen fuentes de financiación ilícita mucho más poderosas que las contrataciones que les gusta a algunos políticos y que se practican desde hace décadas. Yo mismo denuncié los cupos parlamentarios del DRI en el gobierno de Pastrana, en debate público y yo mismo pedí la renuncia inmediata de Olmedo apenas salieron las primeras sospechas periodísticas”.

Para finalizar, Gustavo Petro subrayó que “todos los miembros nacionales y extranjeros del gobierno y de la oposición saben que Olmedo ha calumniado el proceso de paz. No haga usted lo mismo que el bandido. Al menos tenga prudencia. En ese proceso se juega la vida mucha gente de nuestro pueblo”.

