Petro: “Es a la sociedad venezolana a quien corresponde encontrar salidas de su conflicto”

Tras su discurso ante la ONU en Nueva York y durante una entrevista con Blu Radio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes, 24 de septiembre de 2024, que a los ciudadanos venezolanos les corresponde hallar una solución a la crisis política que enfrenta su país.

La crisis en Venezuela se agudizó tras las elecciones del 28 de julio en las que, según actas reveladas por la oposición, Edmundo González fue el ganador, pero el CNE proclamó a Nicolás Maduro como reelecto para un tercer periodo de seis años.

“Está allí (Maduro ) y seguramente el 10 de enero pues se va a posesionar de nuevo y una situación de destrucción democrática de esa sociedad. Así que repetir una estrategia fracasada me parece una tontería. Lo que hay que probar, unos caminos diferentes en donde toda la sociedad venezolana y es a la sociedad venezolana a quien le corresponde encontrar las salidas de su conflicto político”, dijo Petro en Blu Radio.

Al ser consultado por qué Colombia no adopta una posición más sancionatoria hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el mandatario Gustavo Petro enfatizó su rechazo a las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y a políticas de gobiernos colombianos previos.

“En primer lugar, lo hecho antes fue un completo fracaso, las sanciones impuestas, el bloqueo, como se llama, el cierre de la frontera colombovenezolana, que le entregó esa frontera a la mafia, mafias de diferente orden, la migración que se produjo por millones de personas, las cifras alternativas, ojalá algún día la conozcamos bien y que afectó a Colombia en primerísimo orden”, sostuvo.

De acuerdo con Petro, el cierre de la frontera con Venezuela le concedió esa zona a las mafias y eso agravó la migración masiva hacia Colombia. Apuntó que la migración venezolana ahora afecta a Estados Unidos y causa un impacto directo en sus elecciones.

¿Por qué Gustavo Petro no habló de Colombia en su discurso ante la ONU?

En diálogo con Blu Radio, el presidente Gustavo Petro explicó la razón por la cual no habló de Colombia en la Asamblea General de la ONU.

“Porque el conflicto colombiano se resuelve entre los colombianos. Así que, si se va a hablar en un espacio mundial, tenemos que hablar de los problemas de la humanidad. ¿Cómo Colombia participa en la solución de esos problemas? De hecho, si estuviéramos en una senda de lo que se llama técnicamente descarbonización, que políticamente significa popularmente transformar las economías para que no se use carbón, petróleo, etc., Colombia tendría una inmensa posibilidad económica de prosperidad en medio de esta nueva economía. Pero hay que hablar de ellas a escala planetaria, no solamente en nuestro país. Así que la paz total y, menos mal todo, depende es exclusivamente de Colombia y de los colombianos”, adujo.

En su discurso ante la ONU, Petro se refirió al conflicto en Gaza.

