Petro sobre recorte presupuestal de Colpensiones en 2025: "No vamos a quitar ni una pensión"

En medio del acto de posesión de Laura Sarabia como canciller de Colombia, el presidente Gustavo Petro se refirió al decreto de recorte presupuestal para 2025, en específico, al aplazamiento de recursos para Colpensiones.

En el documento que se hizo público el pasado 27 de enero de 2025, se indica que uno de los sectores que tendrá un aplazamiento presupuestal corresponde a las pensiones en Colombia. Se trata de un recorte de 2.7 billones de pesos que dejaría de percibir la administradora de los ahorros de los trabajadores.

Esta decisión, para concepto de muchos sectores del país, pone en peligro el pago de los pensionados en Colombia.

El presidente Gustavo Petro ha dicho que fue un error de dos funcionarios del Ministerio de Hacienda y que, en consecuencia, las pensiones no están en peligro.

“No vamos a quitar ni una pensión, olvídese. El ministro tendrá que dar ya en rueda de prensa subsiguiente el porqué apareció eso en un decreto que no fue de las pensiones, pero que no es más que un error de dos funcionarios. Lo explicará con cuidado para entender que la filosofía que tuvimos para el aplazamiento -ojo, no hemos recortado nada, ni un peso- no perjudicará al pueblo de Colombia, ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en otras materias”, aseguró el jefe de Estado.

En este evento de posesiones, el presidente Gustavo Petro hizo una enérgica defensa de la nueva canciller Laura Sarabia por las críticas que recibió de varios sectores sobre su falta de experiencia para asumir las riendas de la diplomacia.

“¿Quién tiene experiencias en estas luchas? (…) Nos esperan días chéveres y difíciles; entre más difíciles, más chéveres”, acotó el primer mandatario.

¿Quiénes harán parte del nuevo sistema pensional?

Todos los colombianos que no tengan más de 900 semanas cotizadas en el caso de los hombres, y 750 en el caso de las mujeres. Es decir, si usted tiene más de esas semanas cotizadas, permanecerá en el actual régimen, con las mismas reglas y condiciones para una pensión vitalicia. Para conocer cuántas semanas cotizadas tiene, ya sea en Colpensiones o fondos privados, consulte en las páginas de esas entidades.

Si no cumple con los requisitos mínimos de semanas cotizadas, deberá acogerse al nuevo sistema de pilares de la reforma pensional promovida por el gobierno Petro. Según Asofondos, aproximadamente el 60% de los colombianos no alcanza las 300 semanas cotizadas, lo que implica que una gran parte de la población entrará automáticamente en el nuevo sistema.