Petro y una crítica a Vargas Lleras por caso Nueva EPS: “Mantenerse ordeñando al Estado”

El presidente Gustavo Petro se refirió a los hallazgos por parte de la Superintendencia de Salud que tienen que ver con el ocultamiento por parte de la Nueva EPS de facturas billonarias. También mandó un mensaje a la familia Vargas Lleras y la criticó por lo que está pasando con esa entidad.

“El superintendente de Salud dio una rueda de prensa esta mañana sobre un solo hecho, la Nueva EPS, que fundó la familia Vargas Lleras desde el poder, transformando el Instituto de Seguros Sociales en esa EPS. Resulta que había escondido en las gavetas facturas que no han pagado por 5 billones de pesos. Hospitales y clínicas quebrados porque no les pagaron mientras el Estado giraba la plata, uno tras otro peso. ¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargas Lleras? ¿Por qué la Nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguros Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares?”, cuestionó Petro.

El jefe de Estado manifestó que las respuestas a estos interrogantes tendrán que darlas al pueblo: “Solo nos demuestran que el incumplimiento a la paz tiene una razón y una lógica y es que una familia de hereditarios del poder quiere mantenerse ordeñando al Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Por eso les caigo tan mal, porque no pertenezco a esas familias y no me interesa hacer lo que hacen esas familias. Me interesa que se aplique la Constitución del 91 y que se cumpla la palabra”.

“No saldremos de la violencia si se hacen acuerdos y el Estado incumple y la politiquería incumple la palabra, de nuevo habrá violencia”, concluyó el presidente Gustavo Petro.

