Petro dice que lo que buscarán reelegir es su proyecto político: "Vamos a ganar en 2026"

Durante la entrega de 494 hectáreas de tierra a 44 familias campesinas de Aguachica, Cesar, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse este jueves a la reelección, pero esta vez hizo énfasis en que es su proyecto político el que debe continuar a partir de 2026.

>>> Le puede interesar: Petro no llegó a Barrancabermeja y le dicen que es "una falta de respeto con el pueblo que lo eligió"

“¿Qué fue lo que se reeligió en México? La idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo socialmente, progresista, que le puede hablar al mundo con dignidad. Eso es lo que tenemos que reelegir en Colombia. Tenemos que hablarlo a carta blanca, no hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos. Dice Duque que invita a las fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una alianza contra Petro. Será contra el progresismo. Yo dije allí que están asustados, porque si tienen que juntarse todos contra mí, será porque algo bueno estamos haciendo”, indicó el jefe de Estado.

Además, invitó a la población a restearse “no en la bandera y en la foto de Petro necesariamente. De alguien, hombre o mujer que pueda decirse con confianza que va a continuar y profundizar, sin los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más profunda y rápidamente, las reformas del cambio en Colombia. Vamos a volver a ganar en el 2026”.

Publicidad

>>> En contexto: Iván Duque propone crear una alianza que enfrente al petrismo en elecciones de 2026

"Podemos continuar con acierto un gobierno hacia el siglo XXI y no permitir que los que llenaron de sangre este país y estas tierras vuelvan al poder. No pueden volver, porque van a hacer lo mismo y peor. Eso no se les puede permitir”, concluyó el primer mandatario de los colombianos.

#ATENCIÓN | Presidente Petro: "¿Qué fue lo que se reeligió en México? La idea, el proyecto político. Eso es lo que queremos reelegir en Colombia. Están asustados. Si tienen que juntarse todos contra mí, será porque algo bueno estamos haciendo. Vamos a volver a ganar en 2026".… pic.twitter.com/CSZKvEQZrd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 6, 2024

Publicidad

>>> Vea, además: Desde el mismo Pacto Histórico hay reparos a reforma a la educación