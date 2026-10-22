¿Por qué salió Rodrigo Lara del Ministerio del Interior? Esto dijo el exfuncionario

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior no ocurrió de manera repentina ni aislada. Aunque el presidente Abelardo de la Espriella anunció el relevo sin explicar oficialmente las razones, en los días previos se habían acumulado tensiones políticas, derrotas legislativas y cuestionamientos que terminaron convirtiendo al ministro más visible del Gobierno en el primer gran sacrificio político de la administración.

El remezón se conoció la noche del 21 de octubre, cuando De la Espriella publicó un mensaje en la red social X en el que agradeció a Lara por su servicio al país y anunció que el exprocurador Alejandro Ordóñez asumiría como nuevo ministro del Interior. La noticia sorprendió a buena parte del mundo político porque Lara había sido considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del mandatario desde el inicio del Gobierno.



La salida se conoció primero en el Senado. Las señales del relevo comenzaron a verse incluso antes del anuncio oficial. En medio del debate de la ley de sometimiento en el Senado, Lara fue observado organizando sus documentos y retirándose del recinto. Apenas unos 33 minutos después, el país conoció el mensaje presidencial que hizo oficial su salida del Ministerio del Interior.

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Un día después, el propio exministro confirmó que había presentado su renuncia luego de que esta le fuera solicitada durante una reunión en la Casa de Nariño. En su mensaje aseguró que dejaba el cargo tras 76 días de gestión y que esperaba que las iniciativas impulsadas durante ese período pudieran tener continuidad.



Hoy presenté mi renuncia como Ministro del Interior, luego de que me fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño.



Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA la confianza y el honor de haberme permitido servir a Colombia.



En apenas 76 días logramos 10 grandes… pic.twitter.com/aDcrpMbw7g — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 22, 2026

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Las dificultades en el Congreso pesaron en el ambiente político

El Gobierno no ha publicado una explicación oficial sobre los motivos de la decisión. No obstante, durante las últimas semanas, el Ministerio del Interior enfrentó dificultades para consolidar las mayorías requeridas para sacar adelante varias iniciativas estratégicas del Ejecutivo.

La cartera política es la encargada de coordinar la relación entre el Gobierno y el Congreso, por lo que varios de los tropiezos legislativos terminaron impactando directamente la imagen de Lara. Entre ellos sobresalieron retrasos en la agenda legislativa y disputas relacionadas con la construcción de mayorías parlamentarias.



El episodio del Presupuesto marcó un punto de quiebre

Uno de los hechos más delicados fue la crisis generada por el Presupuesto General de la Nación para 2027. El proyecto aprobado por el Congreso terminó cayéndose debido a un vicio de trámite, situación que obligó al Ejecutivo a expedir el presupuesto mediante decreto.

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La controversia generó fuertes críticas dentro y fuera del Gobierno. Incluso en su carta de renuncia, Lara dedicó un apartado específico a aclarar que el Ministerio del Interior no era responsable del cotejo ni de la compilación de los textos presupuestales, funciones que, según afirmó, correspondían a otra cartera. Esa precisión fue interpretada por varios observadores como una respuesta a los señalamientos surgidos tras el hundimiento de la iniciativa.

La salida también se produjo en medio de cuestionamientos internos relacionados con decisiones administrativas y nombramientos dentro del Ministerio. También se habla de tensiones con integrantes del entorno presidencial y discusiones sobre el rumbo político que debía tomar la relación con el Congreso.

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A ello se sumaron controversias derivadas de investigaciones impulsadas por el propio Ministerio. Durante su gestión, Lara aseguró haber eliminado 557 contratos que calificó como "corbatas", devolvió 103.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda y denunció presuntas irregularidades por cerca de 60.000 millones de pesos en la Dirección Nacional de Bomberos.

Lejos de limitarse a formalizar su renuncia, Lara aprovechó un documento de nueve páginas para hacer un amplio balance de su gestión. Allí presentó diez capítulos en los que reivindicó resultados relacionados con atención de emergencias, austeridad, lucha contra la corrupción, reforma de la consulta previa, seguridad territorial, agenda legislativa, descentralización, gobernabilidad y diálogo social.

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El exministro destacó, por ejemplo, la atención a emergencias en Chocó, Risaralda, Tolima y Villa de Leyva; la promoción de una reforma a la consulta previa; la radicación de la llamada ley antimermelada; el desarrollo de un estatuto antiterrorista y los avances de la ley de sometimiento. Además, defendió su trabajo en la construcción de acuerdos políticos y aseguró que durante su paso por la cartera se logró conformar una mayoría parlamentaria sin acudir a prácticas burocráticas o clientelistas.



El giro que representa la llegada de Alejandro Ordóñez

La designación de Alejandro Ordóñez como reemplazo de Lara también fue leída como una señal política. El exprocurador, reconocido por sus posiciones conservadoras, llega en un momento en que el Gobierno busca fortalecer su capacidad de negociación y enfrentar una agenda legislativa compleja.

Por ahora, la versión oficial se limita a un cambio en el gabinete. Sin embargo, el contexto deja ver que la salida de Rodrigo Lara fue el resultado de una combinación de factores: las dificultades del Gobierno en el Congreso, la crisis desatada por el presupuesto de 2027, los cuestionamientos internos y la necesidad del presidente de reorganizar su equipo político apenas dos meses y medio después de haber iniciado su mandato.

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