Presidente Petro afirma que palabras de secretaria de Seguridad de EE. UU. “no son ciertas”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones que dio la secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, sobre la reunión que sostuvieron en Colombia el pasado 27 de marzo de 2025. Según la funcionaria, en una entrevista concedida a la cadena Newsmax, el jefe de Estado criticó al Gobierno de Donald Trump y dijo que se “malinterpretaba a los miembros del Tren de Aragua”.

“Estas reuniones se establecieron para que duren media hora y la de Colombia duró una hora y media. Empezó con Petro criticando a nuestro Gobierno y siguió hablando de cómo se malinterpretaba a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad eran personas que sólo necesitaban más amor y más comprensión”, manifestó Noem.

“Solo contesté las preguntas que ella me hizo”: Petro

Durante el encuentro ‘Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño’, el mandatario colombiano expresó que “no es cierto que duré 30 minutos hablando contra Trump. Solo contesté las preguntas que ella me hizo sobre lo que pensaba yo del Tren de Aragua o del bloqueo, y dije lo que pensaba y sigo pensando, no digo mentiras. Y hablamos de esos temas que tienen que ver con nosotros, no con los temas de EE. UU., que respeto. Trump ha sido elegido por el pueblo norteamericano”.

Añadió que no sabía “si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga que ver con estas últimas palabras, que no son ciertas, de la señora secretaria de Seguridad, Kristi Noem”.