¿Qué tan viables son las propuestas de una constituyente y la reelección?

En los últimos días, el Gobierno ha estado en boca de todos por las múltiples propuestas que se han hecho con relación a una posible Asamblea Nacional Constituyente e incluso abrir la puerta para una reelección. "Hemos logrado que este gobierno ponga a hablar a la sociedad colombiana, mis propuestas mueven las aguas", aseveró el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Gabriel Cifuentes y Pedro Medellín analizan junto al equipo periodístico de Sala de Prensa la propuesta de la constituyente y la reelección, el discurso del presidente, sus movimientos dentro del gabinete y el panorama actual de la salud en Colombia.

"El Gobierno está ganando tiempo frente a una cosa donde todavía no logra estructurar un proyecto claro, no logra tener ejecutorias realizaciones y tampoco algo más allá de un discurso... son anuncios, pero no hay realidades gubernamentales reales", expuso Medellín.

