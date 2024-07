Remezón ministerial en Colombia: ¿cuáles son las caras nuevas al frente de las carteras?

El presidente Gustavo Petro continúa con su remezón ministerial: hasta el momento son cuatro los funcionarios que se van del gabinete.

>>> También puede leer: Luis Fernando Velasco afirma que Colombia no debe meterse en una constituyente

¿Quiénes son los ministros que salen del Gobierno nacional?

De acuerdo con los anuncios hechos por el mismo presidente, sale Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, aunque aún no hay reemplazo para su cargo. Hace poco, el mandatario nombró a María Constanza García como nueva ministra de Transporte.

La nueva funcionaria es ingeniera civil, especialista en tránsito y transporte y se desempeñó como viceministra de Infraestructura. Ella reemplazará a William Camargo.

Publicidad

Se va Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura. Llega en su reemplazo Martha Carvajalino, quien fue viceministra de esta cartera.

Del Ministerio de Justicia se va Néstor Osuna y llega Ángela María Buitrago, quien había sido ternada por el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general de la Nación y hace poco entregó sus primeras declaraciones como ministra designada.

Publicidad

Buitrago habló de la preocupante cifra de impunidad y del principio de oportunidad para algunos delitos.

“Los delitos de lesa humanidad no pueden ser favorecidos por el principio de oportunidad, porque aquí no se pueden dar esa clase de concesiones en esta clase de delitos. Hay una serie y un catálogo de delitos que no permite que tú puedas operar con principios de oportunidad”, sostuvo Ángela María Buitrago, ministra de Justicia entrante.

>>> También puede leer: Petro “está haciendo un relevo interno” y “no un giro para lograr un acuerdo”: analista