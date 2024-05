Rodolfo Hernández reapareció en redes para decir que apelará decisión por caso Vitalogic

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández reapareció en redes sociales tras ser intervenido quirúrgicamente hace unos días, producto del cáncer que padece. En los mensajes que publicó en X, el ingeniero dijo que apelará la sentencia que un juez en Bucaramanga dictará el próximo 13 de junio por el caso Vitalogic.

“Voy a apelar, no solo ante la justicia, voy a apelar antes que nada ante los más de 10.600.000 colombianos que me votaron y también ante los que no me votaron. (…) Apelo contándoles mi verdad”, manifestó.

Según él, “nunca jamás me beneficié con ningún tipo de contrato, nunca jamás me quedé con un solo centavo de los dineros públicos”.

“Estoy enfermo como lo atestigua Medicina Legal, pero mi mente está lúcida, mi corazón libre y a este corazón absolutamente nadie lo podrá encarcelar”, añadió.

Rodolfo Hernández también cuestionó al diario Vanguardia, quien publicó el dictamen de Medicina Legal sobre su estado de salud. “En ningún momento autoricé que se publicara mi historia clínica ni tampoco apartes de ella”, señaló.

Añadió “que la vida me dará la oportunidad de demostrar mi inocencia, lo haré en debida forma a través de la justicia, porque yo confío en la justicia, y les pido a ustedes y a todos los medios de comunicación, que por respeto a mí y a mi familia, no publiquen información de mi esfera íntima que tiene especial protección constitucional”.

