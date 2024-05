Sneyder Pinilla asegura que 15 congresistas estarían implicados en escándalo de la UNGRD

Sigue creciendo el escándalo de supuestos sobornos entregados por el Gobierno a los presidentes del Senado y Cámara para la aprobación de las reformas. Quien prendió el ventilador fue Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien reveló detalles a la revista Semana sobre la manera en que consiguió el dinero y cuáles fueron los encuentros clave entre su jefe y los implicados para cuadrar las entregas de 4.000 millones de pesos.

En la ampliación de su testimonio a la revista Semana, el exsubdirector de la entidad cuenta cómo se puso en marcha la máquina de sobornos que supuestamente habría utilizado el Gobierno para la aprobación de sus reformas en el Congreso.

Sneyder Pinilla sostiene que su entonces jefe, Olmedo López, le avisó con anticipación que tendrían que asumir esa misión, ya que se trataba de una política de Estado coordinada con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y otros ministros de los que no dio nombres desde septiembre.

Con fecha exacta, el 25 de septiembre de 2023, Sneyder Pinilla narra que Olmedo López le da aviso para proceder.

“El director me dice 'Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté'. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Street con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name. Cuando él sale ya del desayuno me dice ‘necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente'”, dijo.

Noticias Caracol conoció algunos chats entre Sandra Ortiz y Olmedo López, precisamente ese día, el 25 de septiembre, que coinciden con la cita para desayunar de la que habla Pinilla, se observan varias llamadas perdidas de Olmedo a Sandra sobre las 7 a. m. y luego la saliente consejera para las Regiones le dijo a Olmedo: "Director, buenos días, la reunión va a ser en la suite del Tequendama". A lo que Olmedo responde: "Pésima movilidad por la 26. Aquí voy".

Según Pinilla, su jefe Olmedo también se reunió con el presidente de la Cámara, Andrés Calle.

El exsubdirector de la UNGRD narró la manera en que consiguió el dinero en el menor tiempo posible para hacer las dos entregas a los presidentes del Legislativo.

“Es ahí cuando nace, pues, hacer el contrato de los carrotanques. En un par de horas se hace la orden de produría (sic), yo le digo a un contratista de la unidad que me preste 4.000 millones de pesos. Esos son los que yo posteriormente entrego”, señaló Pinilla.

El exfuncionario aseguró que son 15 los congresistas implicados y otros miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, por lo cual le pide a Olmedo López que rompa su silencio.

“Hay ministros involucrados en el tema y hay congresistas también involucrados. Quien puede terminar de dar esta información es el testigo más clave, el mismo doctor Olmedo”, sostuvo.

Pinilla indicó que el presidente Petro dejó solo a Olmedo López. Sobre su situación, dijo que es de desespero y que teme por su vida y la de su familia.