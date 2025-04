Presidente Petro advierte que si la consulta popular no pasa en el Senado, la convocaría por decreto

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la consulta popular para aprobar la reforma laboral en el consejo de ministros de este lunes 28 de abril, y dijo que si en 30 días el Senado de la República no la aprueba, el Gobierno la convocaría por decreto.

“El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días y, si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el Presidente, por decreto, convoca la consulta tal cual dice la ley, si no aprueba o no se pronuncia", dijo el Jefe de Estado.

Añadió, ante su gabinete, que si la iniciativa es negada mientras es discutida en la Comisión Primera del Senado, "el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá, entonces, la posibilidad de actuar de otras maneras. Que no es amenaza".

Noticia en desarrollo...