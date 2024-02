William Ospina: “El enemigo de Petro es él mismo. Acierta en diagnósticos, desacierta en soluciones”

En una columna de opinión titulada El enemigo, el escritor colombiano William Ospina plantea que el enemigo del presidente Gustavo Petro es él mismo y habla del camino que, según él, debe tomar el gobierno para avanzar porque “el tiempo corre en contra”.



“Yo creo que en realidad sí habrá gente que quiere que él no esté en el poder, y habrá gente que quiere entorpecer su labor, pero creo que Colombia está tan necesitada de soluciones que nadie en su sano juicio puede apostarle a que el presidente Gustavo Petro fracase. Yo creo que un sector considerable de la opinión, no solo de los que votaron por Petro, sino de los que votaron por ejemplo por Rodolfo Hernández, como mi caso, quieren cambios en Colombia, cambio reales, no quieren que Petro fracase para que el país vuelva en manos de la vieja dirigencia, que es la que engendró todo esto. A esa vieja dirigencia le encantaría decir que Petro es el causante de todo el caos y de toda la confusión que Colombia, pero es un problema que se ha venido gestando desde hace muchísimo tiempo”, recalcó William Ospina en entrevista con Noticias Caracol.

El también político agregó que “si el presidente asume la tarea de transformar las cosas, ni puede eternizarse en la polarización, ni puede eternizarse en la parálisis, y hay montón de cosas que el gobierno puede hacer: frenar la burocracia, acabar con los trámites que paralizan todo, permitir que haya iniciativa ciudadana, no solamente convertir a los ciudadanos en su fuerza de choque en las calles, sino que verdaderamente florezca la iniciativa de los individuos y regiones”.



William Ospina señaló, además, que el presidente Gustavo Petro debe “abrir el horizonte de una democracia más creíble”.

“La democracia colombiana tiene muchas fallas, todos lo sabemos. Colombia tiene que cambiar y tiene que cambiar profundamente, pero por supuesto -ya lo he dicho en otras columnas- el presidente Petro es acertado los diagnósticos, pero desacertado en las soluciones. A mí me parece que Colombia necesita, sobre todo, tener una economía legal, Colombia está viviendo de las mayorías ilegales, la mayoría de la gente no tiene empleo, no tiene oportunidades, Colombia vive exclusivamente del rebusque”, puntualizó.