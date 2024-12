Asociación de Clínicas y Hospitales envió carta al minsalud advirtiendo de colapso por deudas

Esta es la carta que la Asociación de Clínicas y Hospitales envió el pasado 25 de noviembre a la Superintendencia de Salud y al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, para expresar su “preocupación por su situación de iliquidez” debido a que las EPS, especialmente las intervenidas, no han saldado las deudas con las IPS. Advirtieron que podrían dejar de prestar servicios a las entidades si no saldan las cuentas, lo que ha empezado a suceder con por lo menos 37 instituciones en Antioquia.

Deudas de EPS superan los $18 billones

“Las cifras de deuda se han incrementado de manera significativa, pasando de $16,8 billones a $ 18,9 billones en solo un semestre; la morosidad que venía estando en un nivel alto -54%- ha empeorado un punto y ahora alcanza el 55%”, se lee en la misiva.

La Asociación de Clínicas y Hospitales urgió a la Supersalud y al ministro Jaramillo “que implementen medidas de mantenimiento y otras de emergencia, para garantizar el funcionamiento y operación continua del sistema asistencial y de prestación de servicios. Queremos insistir, por tercera ocasión, a través de este medio, en el plan extraordinario de liquidez. Creemos que no puede haber más espera para obtener las respuestas efectivas a nuestras peticiones”.

“Otro aspecto que ha venido complicando aún más la situación preexistente y frente al cual exigimos al Gobierno del sector, es la garantía del pago oportuno, la correcta y completa postulación de los giros desde todas las entidades pagadoras, muy especialmente desde un grupo que hoy ya es mayoritario y que sigue creciendo: las EPS intervenidas. No es aceptable ni tiene presentación alguna que cada cambio en las intervenciones genere un eventual infarto en las postulaciones y los pagos”, añade.

Situación de la Asociación de Clínicas y Hospitales con Nueva EPS

En la carta, la entidad insiste en que el Gobierno nacional debe estudiar y concretar mecanismos para que las entidades intervenidas “paguen la deuda que tienen con las IPS. Lo anterior tendría que obligar a las interventorías a comprometer seriamente a los dueños y accionistas originales. En efecto, capitalizar las entidades es una necesidad, muy especialmente en entidades con un gran número de afiliados como la Nueva EPS. No tendrá éxito alguno la intervención que solo aspira a conseguir financiación capitalizando las deudas que tienen con las IPS o proponiendo impresentables acuerdos hasta de 11 años de plazo para pagar carteras vencidas. Tampoco será viable mantener una relación seria con las intervenciones cuando los agentes plantean respuestas solo desde la fecha de inicio de esta o desde la posesión del último o más reciente interventor. Esa postura no la validamos, máxime cuando nosotros como sector somos y fuimos el garante de una prestación oportuna y completa de servicios a los afiliados en fechas y momentos que no se pueden desconocer”.

Y es que precisamente, este martes 17 de diciembre se conoció que por lo menos 37 hospitales públicos de Antioquia suspendieron servicios no urgentes a la Nueva EPS por las deudas que tienen. Señalan las instituciones que ni siquiera tienen para pagar los servicios públicos de las instalaciones.

