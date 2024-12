¿EPS Sura podría ser intervenida por el Gobierno? Habla la presidenta de Acemi en Noticias Caracol

Ana María Vesga, presidenta del gremio de las EPS -Acemi-, habló con Noticias Caracol en vivo sobre lo que significa la decisión de la Superintendencia de Salud sobre EPS Sura, al negarle retirarse del sistema de salud ante la crisis actual del mismo. “Es una buena noticia para los usuarios”, pero es preocupante para la entidad, dijo.

Gobierno nacional tiene dos decisiones muy importantes en manos: Acemi

“Sin esas dos medidas yo le diría que estaríamos ad-portas de una de una posible intervención”, dijo la doctora Vesga al explicar a cuáles puntos se refiere.

Ella se refiere a “la fijación de la unidad de pago por capitación para el año 2025, que será finalmente la decisión más importante alrededor de cuánto realmente se va a asignar a la salud de los colombianos; y segundo, el pago de unos dineros que se están debiendo desde el año 2022 correspondientes a presupuestos máximos y que también han deteriorado enormemente la situación financiera de las EPS”.

Según la presidenta de Acemi, “la siniestralidad en las EPS para septiembre nos está mostrando un 108%, eso no se ha corregido, de 100 pesos las EPS están gastando un promedio de 108, esa situación es insostenible”.

¿Puede EPS Sura garantizar atención a sus 5,4 millones de afiliados?

Vesga destacó que “la Superintendencia ha hecho un análisis detallado y ellos han advertido lo que se llama un riesgo sistémico en la posibilidad de que estos 5,4 millones de afiliados que tiene Sura, esencialmente en Antioquia, no tengan una EPS receptora, es decir, a dónde ser trasladados, y ante ese riesgo lo que dice la Superintendencia es quédese y vamos a buscar mecanismos para poder solucionar lo que la EPS, junto con todas las demás, ha venido advirtiendo hace ya mucho tiempo y es que los recursos con los cuales están operando son insuficientes”.

“Idealmente, las EPS deberían estar en el sistema, pero en un sistema bien financiado. Entonces es una buena noticia para los usuarios, pero desde luego para la entidad es necesario que esas dos decisiones estén acompañando la orden de quedarse en el sistema, como lo dijo la Superintendencia”, agregó.

“El reto está en que el mismo Gobierno reconoce que de cara a los usuarios, de cara al sistema, las intervenciones tampoco han sido la solución porque lo que estamos viendo es un crecimiento de carteras, un crecimiento en el deterioro en los hospitales que dicen que cierran camas, los proveedores de medicamentos que dicen ‘no puedo más, me acojo a ley de insolvencia’. Entonces tampoco ahí está la solución de fondo, que es reconocer que hay un problema financiero, reconocer que hay un problema de insuficiencia y por tanto tomar las dos inmediatas medidas que están a la mano del Gobierno: la decisión sobre la unidad de pago por capitación y el pago de presupuestos máximos”, insistió la presidenta de Acemi.

Sobre el tiempo que la EPS Sura podría seguir funcionando así, la doctora Vesga manifestó que eso “depende de las medidas de ajuste que se hagan a ese cálculo de UPC, a ese per cápita que reciben las EPS de manera mensual por su población, con un agravante en el caso de Sura particularmente, y es la altísima carga de enfermedad que tiene su población, y además también una población mayormente envejecida. Hay la necesidad de que se ajuste esa unidad de pago y que se paguen esos presupuestos máximos. Sin esas dos medidas yo le diría que estaríamos ad-portas de una de una posible intervención”.

Presidenta de Acemi habla de un “experimento” del Gobierno con el sistema de salud

Según la presidenta de Acemi, “llevamos dos años de ese experimento y no vemos que eso haya resultado en una mejor atención para la población, no vemos que la gente esté satisfecha, lo que estamos viendo es un incremento material de las tutelas, de las quejas y reclamos; entonces si el objetivo es tomar control sobre todo el aseguramiento y hacerlo público, lo que uno advierte es que por lo menos el experimento en donde vamos no ha dado cuenta de que eso sea favorable ni para los usuarios, pacientes que es lo más importante, y mucho menos para los demás actores del sistema prestadores y proveedores de tecnologías”.

“Me llama mucho la atención la palabra crisis sistémica, que eso venga reconocido por la misma Superintendencia, porque creo que cuando usted se enfrenta a una situación en la que evidentemente puede generar un colapso del sistema de salud, un apagón de servicios que no se da de la noche a la mañana, pero que va sucediendo paulatinamente, deteriorando la atención para los usuarios, uno se pregunta en quienes tienen la responsabilidad de hacer esos cálculos adecuados, si ¿no es más fácil reconocer la existencia de ese problema de desfinanciamiento y tomar como país una decisión? Si el espacio fiscal es apretado, como lo sabemos que es y tenemos suficiente evidencia de eso, es mejor saber. El sistema de salud nos está costando más de lo que se puede destinar para ello. Entonces se toma otro tipo de medidas, pero evidentemente lo que ha sucedido en los últimos dos años es que esas medidas de financiamiento no se han tomado”, concluyó.