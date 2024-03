Cirugía bariátrica, una opción para los pacientes que están luchando contra la obesidad

Este 4 de marzo se celebra el Día Mundial para la Prevención de la Obesidad, uno de los principales factores de riesgo de muchas enfermedades crónicas. Es por eso que el tema debe ser abordado de manera rigurosa.



Y es que la obesidad está asociada a problemas de articulaciones, alteraciones digestivas y cardiacas, enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer. Se trata de una condición que ha aumentado de manera preocupante en todo el mundo, afectando a gente de todas las edades.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 28% de los adultos tiene obesidad. Además de un mensaje de prevención, es prioritario recordar que esta condición requiere de un manejo integral, alejado de las dietas de las revistas o las que los influenciadores promocionan.

Tenga en cuenta que la cirugía bariátrica, aunque no es para todos, se trata de una opción para bajar de peso.

Carlos Arturo Ramírez, paciente con cirugía bariátrica, aseguró que luchó durante muchos años contra la obesidad y los problemas que esta condición trae: “Pesé 109 kilos y empecé a tener problemas en el corazón, 1.200 los triglicéridos, llegué a tener casi cirrosis y a tener problemas de prediabetes. No volví a hacer ejercicio en la pandemia, me encanta cocinar y me dediqué a cocinar, comer y ver televisión”.

Luego de múltiples tratamientos fallidos y con complicaciones metabólicas se convirtió en candidato para una cirugía bariátrica, misma que no es compatible para todos los pacientes que desean bajar de peso.

“Mi estómago quedó con la capacidad necesaria para que yo viva. Creo que los pacientes a veces se asustan y creen que el estómago les va a quedar chiquito y no van a poder comer. Eso es mentira”, complementó Ramírez.

Ricardo Nassar Bechara, jefe del centro de cuidado para la obesidad de la Fundación Santa Fe, se refirió a los cuidados que requieren quienes se someten a esta intervención.

“Necesitan soporte y manejo multidisciplinario. Un paciente antes de ser llevado a una cirugía debe ser correctamente estudiado, educado y seguido el resto de su vida, pues padece una enfermedad crónica. En el país debemos empezar a realizar educación en nuestros niños de buenos hábitos nutricionales, buen ejercicio y manejo integral de estos aspectos desde la niñez”, explicó.

Es importante que con la cirugía también se presenten cambios de hábitos, pues, en menos de 5 años, el 85% de los pacientes vuelve a ganar peso.