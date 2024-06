Clínica Shaio gana premio en Londres por una cirugía con rayos gamma única en Colombia

La Clínica Shaio en Bogotá fue certificada como el primer centro de excelencia en América en un tipo de cirugía cerebral que permite que el paciente se vaya a casa el mismo día del procedimiento.

Es una intervención en la que no se usa bisturí, no hay necesidad de abrir la cabeza o el cráneo, por lo que no hay herida y por eso el paciente, al terminar la sesión, se va a casa.

Un equipo de alta tecnología permite tratar diferentes problemas cerebrales, incluidos ciertos tumores con rayos gamma, que es un tipo de radiación electromagnética que se apunta desde diferentes ángulos directo a la lesión con gran precisión y efectos secundarios mínimos.

¿Qué condiciones trata la tecnología de la Clínica Shaio?

Múltiples condiciones cerebrales como tumores cancerosos y no cancerosos en lugares difíciles de llegar, también metástasis, malformaciones vasculares y hasta algunas formas de epilepsia o afecciones que causan dolor como la neuralgia del trigémino pueden ser tratados con este equipo llamado Gamma Knife.

“Es una máquina para hacer cirugía de alta complejidad en el cerebro, sin hospitalización, sin anestesia, sin cuidado intensivo, sin incapacidad y sin dolor”, indicó Julio Roberto Fonnegra, director del departamento de Neurociencias de la Clínica Shaio.

El paciente debe cumplir con ciertos criterios para ser candidato al procedimiento. Cada sesión suele durar de 30 minutos a dos horas, pero puede ser mucho más.

Fonnegra sostuvo que “tenemos dispuestos 192 cañones que disparan rayos gamma y esos cañones los dirigimos a un punto preciso en el cerebro. De acuerdo a la patología, hacemos 10, 20, 30, 50 disparos, para que los disparos se adapten exactamente a la forma del tumor. Entonces hacemos una planeación en los computadores antes de la cirugía y bombardeamos las células para que no se puedan seguir reproduciendo”.

Es un ejercicio de extrema precisión, tanto así que la adecuada planeación evita el daño del tejido cerebral sano alrededor y la radiación es tan focalizada que no está contraindicado. Este tratamiento puede ser usado en personas de cualquier edad; el único requisito previo es llegar en ayunas.

Son 14 años en los cuales la Clínica Shaio ha tratado alrededor de 2.500 pacientes con este equipo. Una experiencia que la convierte en el primer centro de excelencia de América en radio neurocirugía estéreo táctica, reconocimiento otorgado por la Sociedad Internacional de este procedimiento con sede en Londres.

En América Latina hay 13 de estos equipos, en Colombia solo uno, el de la Clínica Shaio, y es un tratamiento que está en el plan de beneficios, es decir, lo cubre la EPS.

