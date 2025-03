Día Mundial contra la Obesidad: así puede detectarla y prevenirla en Colombia

En el Día Mundial contra la Obesidad, es importante reconocer que esta condición no es solo una cuestión de apariencia, sino una enfermedad crónica y multifactorial que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo. La obesidad, caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, es un detonante de numerosos problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión y varios tipos de cáncer. Además, sus efectos se extienden al ámbito emocional y mental, afectando la calidad de vida de quienes la padecen.



Dos de cada diez personas tienen obesidad en Colombia

En Colombia, la situación es alarmante: dos de cada diez personas tienen obesidad y seis de cada diez presentan sobrepeso. Estas cifras reflejan una realidad que no podemos ignorar. La endocrinóloga Íngrid Stephens, del grupo de obesidad de la Clínica Colina, explicó en Noticias Caracol en vivo que la obesidad está estrechamente relacionada con la diabetes tipo 2, el hígado graso, la apnea del sueño, problemas digestivos como el reflujo y el colon irritable, y varios tipos de cáncer, especialmente los hormonodependientes como el cáncer de mama, próstata, hígado y colon.

Pero ahí no termina la lista. La obesidad también es factor de riesgo para problemas de salud mental. "El estigma es que, a veces, vemos a las personas con obesidad como si no tuvieran suficiente fuerza de voluntad, como si fueran personas poco proactivas, perezosas, como que no se quieren. Y entonces eso hace que las personas con obesidad muchas veces tengan ansiedad, tengan depresión, tengan una alteración de su imagen corporal y que no consulten a tiempo", agregó la experta.

En Colombia, 2 de cada 10 personas tienen obesidad y seis de cada diez presentan sobrepeso - Getty Images

(Lea también: Preocupante panorama de la obesidad en Colombia: 64% de los mayores de edad tiene un IMC alto )



¿Cómo prevenir la obesidad?

Íngrid Stephens enfatizó en la importancia de "aumentar el consumo de vegetales, tratar de que sean por lo menos 5 porciones todos los días entre vegetales y frutas enteras, es mejor que un jugo. Evitar al máximo consumir bebidas con azúcar, preferir agua. Además, hacer actividad física regular, ojalá tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de resistencia, pesas, bandas elásticas, TRX, calistenia. No estar tantas horas al día sentado".

Una forma sencilla de detectar el riesgo de obesidad es medir la circunferencia abdominal: en hombres debe ser menos de 90 cm y en mujeres menos de 80 cm. Si esta medida está alterada, es importante hacer ajustes bajo asesoría y seguimiento médico.

Publicidad

En Colombia, se estima que 6.6 millones de personas entre los 18 y 65 años tienen obesidad. Hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, el llamado es a la acción: brindar tratamientos y seguimiento oportuno para estos pacientes es una prioridad.

La prevención y el tratamiento integral basado en evidencia son claves para combatir esta epidemia silenciosa y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

La obesidad también es un factor de riesgo para problemas de salud mental - Getty Images

Publicidad

(Lea también: Infecciones respiratorias en Bogotá: cuáles son las enfermedades que están mandando a la cama )

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

luaparra@caracoltv.com.co