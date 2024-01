Invima cambió los requisitos para su dirección y ya no se necesita un pregrado en temas de salud

Durante la tarde de este lunes, 22 de enero de 2024, se conoció una resolución que modificó los requisitos para ser director del Invima, entidad que no tiene una cabeza en propiedad desde que el presidente Gustavo Petro asumió su mandato.



En el documento, que fue firmado el 15 de enero de 2024 por la directora encargada del Invima, Yenny Pereira, se especifica que en los requisitos de formación académica para ser director de esa entidad la persona podrá tener un título profesional en cualquier disciplina.

Es decir, el nuevo director del Invima podrá ser filósofo, politólogo, antropólogo, entre otros, y no necesariamente alguien experto en medicamentos, medicina, microbiología o asuntos afines, que eran las exigencias que se requerían anteriormente.

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, el Invima no tiene un director en propiedad. En octubre de 2023, el mandatario anunció a Germán Velásquez para que se hiciera con el cargo, pero no se pudo posesionar porque tiene un pregrado en Filosofía, situación que con los requisitos anteriores no le permitía llegar al puesto.