Invima lanzó alerta por medicamento Buscapina falsificado: así puede identificar el lote

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una importante alerta sanitaria dirigida a consumidores, establecimientos comerciales y profesionales de la salud en Colombia tras detectar la comercialización de un lote falsificado de Buscapina Compositum NF, un medicamento ampliamente reconocido por sus capacidades para aliviar dolores específicos y espasmos.



¿Cómo identificar el lote falsificado y cuáles son los riesgos?

La confirmación de la alteración del producto fue dada a conocer por la compañía Opella Healthcare Colombia S. A. S., en su condición de titular del registro sanitario. Según la información oficial divulgada por la entidad sanitaria en Bogotá, el producto afectado corresponde al lote F0537A. La investigación determinó que el lote legítimo y original venció en julio de 2021 (07/21) y ya no se encuentra en circulación comercial.

Sin embargo, el empaque falsificado presenta irregularidades evidentes como: indica una fecha de fabricación de julio de 2023 (07/23) y un vencimiento fijado para julio de 2026 (07/26), además de exhibir notables diferencias de diseño y tipografía frente al empaque oficial.

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Las autoridades sanitarias advierten que, al desconocerse la composición real y las condiciones de elaboración de este producto ilegal, resulta imposible establecer con exactitud la totalidad de las reacciones adversas que podría ocasionar en los consumidores. No obstante, el Invima advierte que la ingestión de este fármaco falso, puede conllevar serios riesgos para la salud.



En primer lugar, se contempla la falta de efecto terapéutico, lo que genera la persistencia o el empeoramiento del dolor abdominal y los espasmos, sumado al retraso en el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades subyacentes.



Asimismo, la entidad señala que pueden registrarse reacciones inesperadas como náuseas, vómito, diarrea, mareo, somnolencia, pérdida de conciencia, palpitaciones, taquicardia, alteraciones de la presión arterial, convulsiones y confusión. A esto se suman posibles reacciones alérgicas que abarcan desde erupciones cutáneas y urticaria hasta la hinchazón de labios, lengua o cara, e incluso dificultad para respirar, cuadro que en situaciones de alta gravedad puede corresponder a una anafilaxia. De igual forma, existe el peligro de una eventual toxicidad por presencia de contaminantes, dosis excesivas o sustancias no declaradas, lo cual podría provocar daño hepático o renal, alteraciones hematológicas y compromiso neurológico.

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Ante este panorama, el Invima hace un llamado a la ciudadanía para no adquirir ni consumir el producto identificado. En caso de estar utilizándolo, recomienda suspender de inmediato su uso y consultar a un profesional de la salud. Para prevenir contingencias, se aconseja comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, verificar minuciosamente el empaque, el lote y la fecha de vencimiento, conservar la factura de compra y corroborar los registros sanitarios en el portal web de la institución.

En caso de identificar sitios o canales digitales donde se expenda este lote fraudulento, se insta a denunciar ante el Invima o la autoridad territorial correspondiente, conservando fotografías, empaques y datos del vendedor. Quienes presenten molestias asociadas a su consumo deben acudir a atención médica y reportar el evento adverso a través de los canales dispuestos por la entidad, recordando que dicho reporte no sustituye la consulta médica. Por último, se solicitó a los comercios abstenerse de distribuir el fármaco, a las autoridades territoriales intensificar las labores de inspección y vigilancia, y a las instituciones de salud notificar oportunamente cualquier caso relacionado.

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