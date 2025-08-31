Publicidad

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es la entidad colombiana que vigila y regula medicamentos, alimentos y otros productos para proteger la salud pública.

  • Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento que muchos usan para el malestar estomacal
    Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento en Colombia: muchos lo usan para la acidez

    El organismo regulador confirmó que circula en el país un producto fraudulento de reconocido medicamento que no proviene del fabricante autorizado. Piden suspender de inmediato su consumo.