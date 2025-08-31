Noticias Caracol Invima
Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es la entidad colombiana que vigila y regula medicamentos, alimentos y otros productos para proteger la salud pública.
Invima alerta por falsificación de reconocido medicamento en Colombia: muchos lo usan para la acidez
El organismo regulador confirmó que circula en el país un producto fraudulento de reconocido medicamento que no proviene del fabricante autorizado. Piden suspender de inmediato su consumo.