En una ceremonia en Bogotá se dio el encuentro de Juan Sebastián Ballesteros y la mujer que le salvó la vida, Ximena Soto, aunque nunca se habían visto. Al conocerse se abrazaron con cariño y gratitud porque hay algo que los une hace dos años: ella le donó su médula ósea para tratar un cáncer que no se podía combatir ni con las quimioterapias. Así lo narró la mamá del pequeño. (Lea también: Nació con parálisis, aprendió a caminar a los 14 años y hoy es juez del caso Jaime Esteban Moreno)

“Juanito fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, es cáncer en la sangre. Él inicialmente fue un paciente de alto riesgo porque las quimioterapias no le funcionaban. Entonces, desde el inicio él fue un paciente de trasplante y así inició nuestro proceso”, explicó Michele Dallan Ballesteros.



Ximena está feliz por lo que hizo, porque es “poder ayudar a salvar una vida, yo creo que es lo más grande que puede hacer uno jamás. Yo creo que nada se va a comparar con eso. Entonces es todo”, dijo.

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Y Juan Sebastián no puede más que darle las “gracias por darme la oportunidad de seguir viviendo y creciendo, y compartiendo muchos momentos con mi familia”. Su mamá no pudo contener las lágrimas por poder estar con su hijo. “Para mí es muy emocionante porque… oré mucho por ella. Ella estuvo en mis oraciones porque así no la conociera, ella estaba salvando a mi niño”, aseguró.



Los estándares internacionales permiten que después de dos años del trasplante, si ambas partes así lo desean, puedan conocerse. “Yo creo que yo eso no lo dimensionaba. Yo sabía que yo iba a conocer al niño y como que me había hecho la idea de eso, pero la familia, la mamá del agradecimiento, la hermana, para mí eso fue una cosa hermosa”, admitió Ximena, que es la primera donante colombiana no familiar de médula ósea.



¿Cómo puede ser un donante?

Se hace a través del Registro Nacional de Donantes que tiene el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Paola Andrea Cendales, directora del Registro Nacional de Donantes de Médula, explicó que “básicamente es un programa que inscribe a todos los colombianos que de manera voluntaria quieran convertirse en una esperanza de vida para algún paciente con una enfermedad grave de la sangre. Es muy sencillo, quedan en una base de datos y solo donan hasta que aparezca un paciente compatible o genéticamente idéntico”.



Para ser candidato “debe ser mayor de edad, pesar más de 50 kg, estar en buen estado de salud y así se puede uno inscribir, llenando un consentimiento; le hacemos una prueba de isopado con unos copitos en el interior de la boca por 2 minutos y ya está. Con eso, una persona es parte de dar células, solo dona hasta que aparezca una persona genéticamente idéntica, que eso puede pasar en meses, años o nunca suceder”.

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Solo tres de cada diez personas que necesitan un trasplante son compatibles con un familiar. Los otros siete suelen recibir células que llegan de otros países. Por eso el caso de Ximena y Juan Sebastián marca un hito para la medicina de Colombia.

“Salva vidas y cambia la vida, no solo al niño, sino al núcleo familiar. Nos da una oportunidad”, afirma la mamá de Juan Sebastián.

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CON REPORTERÍA DE LA DOCTORA FERNANDA HERNÁNDEZ

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