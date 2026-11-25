El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia sanitaria dirigida a establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cócteles, tras detectar el uso de jeringas y otros objetos que no están autorizados para entrar en contacto con bebidas alcohólicas y alimentos. La entidad señaló que estas prácticas representan riesgos para la salud de los consumidores y no cumplen con la normativa sanitaria vigente en Colombia.

La alerta fue emitida luego de acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por autoridades territoriales de salud en diferentes establecimientos comerciales. Durante estas labores, se evidenció que algunos negocios utilizan jeringas como parte de su presentación de bebidas alcohólicas o para suministrarlas directamente a los clientes, una práctica que el Invima calificó como no permitida.



Invima advierte que las jeringas no son aptas para bebidas y alimentos

Según explicó el Invima, las jeringas son dispositivos médicos diseñados para finalidades específicas y deben utilizarse exclusivamente conforme a las instrucciones establecidas por los fabricantes. En muchos casos, estos elementos están clasificados como productos de un solo uso, por lo que emplearlos en actividades distintas a las previstas puede comprometer sus condiciones sanitarias.

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La entidad señaló que las jeringas no están autorizadas para entrar en contacto con alimentos o bebidas y, por tanto, no deben utilizarse para la dosificación de licor ni como parte de la preparación de cócteles. Además, reiteró que tampoco está permitido ofrecer bebidas alcohólicas directamente al consumidor mediante estos dispositivos, incluso cuando formen parte de una estrategia comercial o de presentación del producto.



Normativa sanitaria aplicable en Colombia

En su comunicado, el organismo recordó que el uso de dispositivos médicos está regulado por el Decreto 4725 de 2005, norma que establece el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria para este tipo de productos. Entre otros aspectos, la regulación determina requisitos relacionados con la seguridad, el funcionamiento y la información que debe suministrarse a los usuarios, incluyendo advertencias sobre su uso único cuando corresponda.



De igual forma, el Invima destacó que los materiales, envases, utensilios, equipos y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas deben cumplir los requisitos establecidos en la Resolución 683 de 2012, que regula las condiciones sanitarias aplicables a estos productos.



La autoridad sanitaria advirtió que las prácticas identificadas pueden afectar las condiciones de inocuidad de los productos que consumen las personas y generar riesgos para la salud pública. Por esta razón, hizo un llamado a propietarios, administradores y responsables de bares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento para que revisen sus protocolos y garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

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Asimismo, reiteró que cualquier elemento utilizado en la preparación o servicio de bebidas debe estar autorizado para entrar en contacto con alimentos y ajustarse a las exigencias técnicas y sanitarias establecidas en Colombia.

ÁNGELA URREA PARRA

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