Invima alerta por protector solar de famosa marca que habría sido falsificado: revise el lote

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria este martes por la circulación de unidades que corresponderían a una falsificación de "SUNDAY´S Loción FPS 50", luego de que un consumidor encontrara diferencias en el producto que había comprado en Facatativá, Cundinamarca. El caso fue reportado después de que la persona notara cambios en el olor, la textura y la forma de aplicación de la loción.

Tras revisar las muestras y realizar diferentes análisis, el titular del producto informó a la autoridad sanitaria que los resultados eran compatibles con una presunta falsificación. La alerta corresponde específicamente a las unidades identificadas con el lote 06640423, por lo que el Invima pidió a quienes tengan este producto revisar la información del empaque y suspender su uso si encuentran características que generen dudas sobre su autenticidad.

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El consumidor señaló que había comprado el producto en una tienda del sector de Santo Domingo, en Facatativá. Al abrir el sachet, manifestó haber percibido un olor diferente al habitual y encontró diferencias en el etiquetado al comparar la presentación con fotografías de otras unidades. La alerta señala que el consumidor llegó a aplicarse una pequeña cantidad en el rostro. De acuerdo con el reporte, la loción presentó una textura más aguada y se volvió reseca durante la aplicación. No obstante, el consumidor no informó cambios negativos en su estado de salud.



¿Qué encontró la investigación sobre la loción?

A partir del reporte, Laboratorios Siegfried adelantó diferentes verificaciones para establecer si la unidad correspondía a un producto original. La investigación incluyó la revisión de la trazabilidad del lote, la comparación del material de empaque y la codificación frente a las muestras de retención. De acuerdo con el comunicado del Invima, el titular recibió ocho muestras relacionadas con el producto sospechoso. Todas correspondían al lote 06640423, con fecha de vencimiento septiembre de 2026.



La entidad explicó que durante las verificaciones se encontraron diferencias en el material de empaque y en la codificación. Los análisis realizados sobre las muestras también presentaron resultados diferentes a los esperados para el producto original. También se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos sobre las muestras recibidas. Con base en estos hallazgos, el titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria informó que "los resultados obtenidos fueron consistentes con una presunta falsificación del producto".

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Ante este caso, el Invima recomendó a los consumidores que tengan una presentación correspondiente al lote señalado revisar sus características y suspender el uso si encuentran elementos que generen dudas sobre su autenticidad. En la alerta, la autoridad sanitaria indicó que los consumidores también deben reportar los lugares o personas que estén distribuyendo o comercializando las unidades sospechosas. La entidad recordó que los productos fraudulentos pueden representar un riesgo debido a que no existe certeza sobre su fabricación, composición o condiciones de control.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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