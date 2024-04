Lanzan plataforma digital de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad

Profamilia y asociaciones de personas con discapacidad como la Liga Colombiana de Autismo y la Asociación Colombiana de Síndrome de Down se unieron y lanzaron la plataforma digital Mi sexualidad, mi derecho, con información confiable y sencilla sobre salud sexual y reproductiva.



El portal busca tener un espacio amigable, con información seria, confiable, respaldada por especialistas, y con un lenguaje fácil. Allí las personas pueden encontrar videos, infografías, cursos, textos y archivos descargables con enfoque diferencial.

La plataforma digital trata también temas como la anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, violencias basadas en género, aborto, diversidad sexual, entre otros.

“La sexualidad de las personas con discapacidad siempre ha sido cuestionada. Históricamente se les ha dicho que son personas que no pueden sentir placer, que no deben relacionarse, que no deben casarse, que no deben tener hijos, entonces volver a hablar de estos temas y poner sobre la mesa los derechos de todas las personas creo que siempre va a ser una labor de todas y todos”, manifestó Laura León, coordinadora de cambio social de Profamilia.

Además de abrir un espacio para hablar del tema, se busca eliminar las barreras de acceso a la información y empoderar a las personas con discapacidad para tomar decisiones informadas.

“Puedo aprender cómo tomar decisiones sobre lo que me gusta, lo que no me gusta y qué quisiera hacer con mi propio cuerpo”, dijo Sebastián Villarraga, quien padece de autismo.

“Nos ha permitido saber un poco más sobre nuestro cuerpo. Para mí es importante y creo en la información de este proyecto”, expresó Laura Ximena González, joven con síndrome de down.

La plataforma inclusiva es para que las personas con discapacidad “puedan encontrar allí información sobre salud sexual y salud reproductiva, infecciones de transmisión sexual, servicios y educación integral para la sexualidad. Tenemos materiales pedagógicos que les permiten también hablar sobre placer, sobre sexualidad, anticoncepción. Es una herramienta para que las familias puedan hablar de sexualidad con sus hijos y sus hijas”, complementó Laura León.

La página web es accesible para personas con diferentes tipos de discapacidad, como la visual, porque permite, entre otras, cambiar los tamaños de las letras y los colores. En el caso de personas con discapacidad auditiva también hay interpretación de cada sección del portal en lengua de señas.

Esta plataforma es el resultado del trabajo y de un programa que lleva 12 años. La información está al alcance también de familias, educadores, médicos y diferentes organizaciones.