Escasez de medicamentos podría poner en riesgo salud de pacientes en Colombia: "Muy preocupante"

El desabastecimiento y escasez de medicamentos continúa poniendo en vilo los tratamientos de miles de pacientes y usuarios del sistema de salud. La situación, según los usuarios, ha empeorado.



La escasez y el desabastecimiento no solo de medicamentos, sino también de moléculas para poder producir los mismos es una realidad que afecta a millones de usuarios.

Como es el caso de Audifarma, donde el pasado lunes se registraron protestas al parecer por una falla en la plataforma tecnológica de los usuarios de Compensar. Este martes, 16 de abril de 2024, la realidad no cambia mucho. Están superando 400 turnos por jornada, la gente tiene que esperar entre tres y cuatro horas, y cuando van a la ventanilla les dicen que no tienen el medicamento, que vuelvan otro día o intenten en otro dispensario.

Muchos pacientes de enfermedades crónicas y bajo tratamiento médico no encuentran respuestas sobre su medicamento. Como es el caso del hijo de Marcela Reyes, usuaria con dificultad para recibir medicamentos. “Mi hijo puede entrar en estatus convulsivos sin este medicamento, ha pasado por varias hospitalizaciones por este motivo”, señaló la mujer.

En febrero y marzo de este año, 25 moléculas para producir medicamentos estaban desabastecidas y, ahora en abril, 14 de esas moléculas aún faltan. Sin embargo, desde la industria de medicamentos aseguran que siguen produciendo.

En este sentido, Clara Isabel Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, afirmó que “es muy preocupante que hoy existan algunas situaciones en donde no se le entregue al paciente el medicamento, no por razón de que la industria no lo esté produciendo, sino básicamente porque otros actores de la cadena a nivel del abastecimiento o la dispensación hacia el paciente directamente no los estén entregando”.



¿Cuáles medicamentos están descontinuados?

En medio de esta crisis hay medicamentos descontinuados como:



Acetato de ciproterona

Loversol inyectable

Lidocaína

Metformina

Por esta situación, hay un llamado al unísono por parte de los ciudadanos: ¡soluciones pronto!

De otra parte, en el Foro de Salud que presentó este martes la Andi, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, se refirió a la situación señalando que “hay un tema también en materias primas, relacionado principalmente por empaques, por vidrio que ha afectado a la producción. Pero, particularmente en los medicamentos de alto costo, los presupuestos máximos han retrasado la cadena también. No deberíamos tener en este momento problema de abastecimiento de medicamentos esenciales. Yo le echo más la culpa a los temas regulatorios y a los temas logísticos”.

¿Cuál es la situación en otras ciudades de Colombia?