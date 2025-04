Mujer, con presunta enfermedad mental, causa pánico en calles de Bogotá: ¿qué hacer en estos casos?

Recientemente, un perfil en redes sociales se ha viralizado por el contenido atípico que muestra su protagonista. Adriana Díaz es una mujer que, al parecer, padece de una enfermedad mental, y a causa de esto ha ocasionado discusiones y reclamos con la gente del común que se encuentra en las calles de Bogotá.

La joven ha registrado su diario vivir en redes sociales. Un presunto delirio de persecución sería la razón por la que piensa que cualquier persona con la que se cruce en la vía pública la está acechando o tiene alguna intención de atentar contra su vida. Además, en muchos de sus videos, la mujer asegura que su familia, su madre y el novio son los encargados de enviar a sujetos para vigilarla, confundirla y acabar con su vida, o, en su defecto, para que ella se autolesione.

Aunque al inicio este tipo de contenido causó burlas en los internautas, la situación se ha tornado cada vez más preocupante, debido a las diferentes discusiones que Díaz ha protagonizado en espacios públicos como centros comerciales, restaurantes, supermercados, Transmilenio, entre otros. La mujer suele pedir en sus videos y publicaciones ayuda, pero desconfía de todo aquel que intente brindarle algún tipo de asistencia.

La descripción del perfil de la cuenta de Adriana Díaz mencionaba que tenía “un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar”. Sin embargo, recientemente actualizó su situación y aseguró que era una persona normal. Al parecer, la mujer vive a diario de hotel en hotel y es su madre quien desde el exterior le envía una cantidad de dinero para su manutención. Aunque usuarios en redes sociales han comentado que, en ocasiones, Díaz sale a la calle a pedir limosna.

Sus registros fílmicos reflejan una preocupación continua y el miedo se siente a través de la pantalla. Adriana Díaz vive en pánico constante y, al parecer, no encuentra tranquilidad en ningún lugar. No come porque asegura que la pueden envenenar, no se baña porque señala que el agua contiene químicos que la podrían dejar sin cabello o dañar su piel, tapa los bordes de las puertas de los lugares en los que se hospeda porque dice que la vigilan. La Policía no la puede ayudar porque, afirma, su familia tiene mucho poder y cualquier uniformado es un corrupto. Y recalca que, la gente que le responde en redes sociales a su grito de auxilio le sugiere “que es mejor vivir en el cielo”.

Una mirada experta al caso viral de Adriana Díaz

Laura Angélica Pérez, psicóloga clínica consultada por Noticias Caracol, indicó que se requiere de una estricta recopilación de información adicional a la que Adriana Díaz ha permitido evidenciar en sus redes sociales para emitir un perfil psicológico de la mujer. Sin embargo, por los comportamientos que la misma joven graba y muestra en sus redes sociales, “aparentemente se evidencian síntomas que son característicos de los cuadros psicóticos”.

Este tipo de trastornos mentales se desarrollan, según la experta, “por variables de tipo biológico, genético, neuroquímico y/o contextual. Dentro de los síntomas se encuentran los delirios persecutorios, las alucinaciones de tipo visual, auditivo, táctil e incluso olfativo. También hay hipervigilancia y sospecha constante, lo que causa sensibilidad a amenazas y desconfianza generalizada. Dificultades en estado emocional como ansiedad o agitación debido al constante estado de alerta”.

Si bien este caso podría representar una muestra de una enfermedad mental, que en muy pocas ocasiones suele quedar con un registro fílmico propio del paciente, las redes sociales podrían haberse convertido para Adriana en un escudo de defensa.

“Es importante tener en cuenta el impacto actual que tienen las redes sociales. En este caso, esto podría facilitarle a la persona que padece el cuadro clínico una forma de defensa e incluso de documentación. Es la manifestación de sus inconformidades”, acotó la psicóloga clínica Laura Pérez, en diálogo con Noticias Caracol.

La experta también dejó claro que el trastorno de la mujer y sus comportamientos con la gente del comúnreflejan el riesgo que puede presentar para los demás y para ella misma. “El riesgo es significativo debido a la limitación que la sintomatología causa en el área social y el deterioro de la misma. Más allá de la agresión que pueda ejecutar Adriana Díaz sobre sí misma o sobre los demás, es la respuesta agresiva que pudiera recibir de la gente que la rodea”, dijo.

Aunque la mujer suele pedir ayuda en sus contenidos digitales, finalmente no permite que nadie le preste alguna atención o servicio. Esto representa, de acuerdo con la psicóloga, un obstáculo para que Díaz pueda recibir atención en salud mental.

Entonces, ¿qué entidad puede intervenir en casos como este?

El Distrito ha dispuesto varios canales para atención en salud mental. Entre ellos se encuentran las líneas de atención que son gratuitas y ofrecen una herramienta de escucha y orientación.

Línea 106 y su chat 300 754 8933 : en estos canales, la persona puede ser escuchada si lo necesita. Las personas que reciben las llamadas están encargadas de promocionar el cuidado de la salud mental de cualquier ciudadano.

: en estos canales, la persona puede ser escuchada si lo necesita. Las personas que reciben las llamadas están encargadas de promocionar el cuidado de la salud mental de cualquier ciudadano. Línea Púrpura 01 8000 112 137: este canal se enfoca en brindar atención a las mujeres las 24 horas del día, todos los días del año, para fomentar una vida libre de violencia y por el derecho a la salud plena. El contacto con esta línea se puede efectuar de tres formas. También puede escribir al WhatsApp: 3007551846 o al correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.co .

este canal se enfoca en brindar atención a las mujeres las 24 horas del día, todos los días del año, para fomentar una vida libre de violencia y por el derecho a la salud plena. El contacto con esta línea se puede efectuar de tres formas. También puede escribir al WhatsApp: 3007551846 o al correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.co . Línea Calma 01 8000 423 614: esta línea brinda atención a hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá. Allí podrán ser escuchados y orientados para manejar situaciones emocionales de cualquier índole como: ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, soledad, problemas familiares, duelo amoroso, etc.

esta línea brinda atención a hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá. Allí podrán ser escuchados y orientados para manejar situaciones emocionales de cualquier índole como: ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, soledad, problemas familiares, duelo amoroso, etc. Línea 123: si se generó una emergencia en salud o salud mental, la ciudadanía también puede comunicarse con la línea de emergencias. En este espacio se encuentran profesionales dispuestos durante las 24 horas para atender las solicitudes.

Además, todas las EPS del país tienen en su portafolio de servicios la atención en salud mental a la que cualquier afiliado puede acceder. En la respectiva entidad, el usuario puede solicitar asesoría o acompañamiento en temas relacionados con el cuidado de la salud mental.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc