¿Qué se sabe de Emanuel Morales? Aparece nueva versión tras reporte como desaparecido en Bogotá

Desde la mañana de este 7 de abril están encendidas las alarmas en la familia de Emanuel Morales, quien fue reportado como desaparecido justo el día cuando, supuestamente, se iba a graduar en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. “Emanuel Morales no aparece desde hoy a las 7:30 a.m. Hoy (lunes) se graduaba como Administrador de la Universidad de Los Andes y no llegó”, informaron sus familiares en redes sociales, medio por el cual alertaron sobre el extraño caso.

De acuerdo con el relato de la familia, el joven salió a una peluquería en la zona G de Bogotá para arreglarse para su ceremonia de grado; sin embargo, no regresó a su casa para asistir al festejo. Además, su celular estaba apagado.



Nueva versión sobre desaparición de Emanuel Morales Botero

El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, conoció que al momento de la desaparición el joven estaba vestido con pantalón beige y saco verde. También informó sobre otra posible versión sobre la desaparición del joven. Al parecer, de acuerdo con pistas de las autoridades, Emanuel Morales no se graduaría este lunes debido a que no cumplía con los requisitos para graduarse.

Así, el joven habría tomado la determinación de irse de su casa por el temor de contarles a sus padres. La Policía y la Fiscalía están tras el rastro del joven.

Además, la familia Morales Botero sigue a la expectativa de conocer qué pasó con el joven pereirano. Además, tienen unos números telefónicos de contacto para conocer información que permita saber el paradero del estudiante. Estos son: 3145076251 o 3113399555.

Emanuel Morales, joven desaparecido.

Así puede reportar personas desaparecidas

La Fiscalía General de la Nación tiene a disposición el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que es una herramienta que se activa para ubicar a las personas desaparecidas. El objetivo es hacer que las autoridades judiciales ordenen de forma inmediata las diligencias necesarias para la localización de la persona desaparecida.

Tenga en cuenta que no hay que esperar un tiempo determinado para pedir la activación de este mecanismo, el cual se solicita ante un fiscal o un juez de manera gratuita.

De esta manera, para iniciar este proceso, es necesario suministrar los datos que permitan la identificación de la persona desaparecida: prendas de vestir, características físicas, lugar de residencia y rasgos, entre otros. Se debe presentar su documento de identificación donde se visualice el nombre completo, RH, fecha de nacimiento y nacionalidad.

El teléfono de contacto de la Fiscalía es 01 8000 9197 48 y, en Bogotá, al (601) 570 2000, opción 7. También puede marcar desde su celular al 122. En tanto, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en la cual se puede recibir asesoría para realizar la respectiva denuncia.

NOTICIAS CARACOL