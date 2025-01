El drama de pacientes con trasplante de órganos o que necesitan citas con especialistas en Colombia

En medio de la incertidumbre están los pacientes de trasplantes de órganos en Colombia. En los últimos meses han denunciado fallas en la entrega de importantes fármacos lo que pone en riesgo sus vidas.

“Si no me tomo mis medicamentos completos y a la hora que es todos los días, yo puedo perder mi trasplante, puedo perder mi riñón”, dice Marly Reyes, una paciente que esperó 15 años para recibir un nuevo riñón y hoy está en el limbo por la falta del tratamiento para evitar que su cuerpo rechace el órgano trasplantado.

“Desde diciembre no me han entregado mis tratamientos completos. No me han entregado Micofenolato, Tacrolimus”, complementa Marly. Y la lista sigue: son nueve los fármacos que le hacen falta, importantes para evitar un deterioro a su salud.

Marly indica que desde el año pasado comenzó a presentarse esta falla en la entrega de medicamentos que podrían llegar a costar hasta 13 millones de pesos mensuales.

“Son inalcanzables. Yo en este momento lo que tengo, lo que estoy usando, son de donaciones y préstamos que me han hecho mis compañeros de trasplante”, aduce.

Marly es la voz de otros pacientes en Bucaramanga y el país que no estarían recibiendo los fármacos.

A través de una carta, jefes de los programas de trasplante alertan sobre la compleja situación.

Rubén Luna, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, asevera: “Podemos trasplantar los pacientes y poner los órganos que están esperando para salvar vidas, pero una vez salen de las instituciones no están recibiendo los medicamentos que protegen esos órganos”.

Explican los especialistas que los fármacos permiten que el cuerpo no reconozca los órganos trasplantados como nuevos y los ataque.

“Muchos pacientes se quedan simplemente sin el medicamento, no lo pueden tomar, no lo consiguen. Otros pacientes lo que hacen es a veces tomar menos dosis del medicamento para que les dure un poco más de tiempo”, aduce Juan Sebastián Gélvez, jefe de Programa de Trasplante Renal.

¿Qué consecuencias tiene para los pacientes de trasplante no tomarse los medicamentos?

Cuando los pacientes de trasplantes no se toman los correspondientes medicamentos “puede generar un desenlace de rechazo del injerto o pérdida como tal del mismo”, puntualiza el doctor Gélvez.

Para la Asociación de Trasplantes este panorama es el desenlace de la situación financiera que atraviesa el sistema de salud.

“Y al no poderles pagar, pues no pueden administrar los medicamentos a las clínicas y tampoco a los pacientes”, declara el doctor Luna.

Pacientes trasplantados piden soluciones con la entrega de los fármacos, de los cuales depende su calidad de vida.

Conseguir citas con especialistas también se ha convertido en toda una pesadilla

Por otro lado, las cifras de las quejas y reclamos por la falta de atención en salud van en aumento. Un ejemplo de esto es la odisea en la que se ha convertido conseguir una cita especializada.

El aumento de reclamos por parte de los pacientes se debe a la falta de citas con especialistas. Las cifras de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias durante el 2024 fue de 255.947.

En las especialidades, los números de reclamos están así:



Oftalmología: 26.310.

Ortopedia y traumatología: 23.803

Otorrinolaringología: 18.285

Elena Clavijo, una paciente oncológica, padece esta lucha: “En el último mes fueron siete los reclamos para las especialidades de urología, cardiología, una cita para una colonoscopia, oncología ortopédica”.

Relata que le preocupa que en medio de la larga espera por una cita con un especialista su salud empeore.

“Me dicen que ‘no podemos radicar nuevamente la solicitud, ni pqr, ni nada porque está en curso. Lo que debe hacer es esperar el llamado’, pero ya han pasado 7 meses y no recibo la atención”, complementa Clavijo.

Según las IPS, el cierre de servicios y la falta de recursos económicos serían la causa de la situación.

Jorge Toro, director de Unión de IPS de Colombia, manifiesta que “a los especialistas se les está adeudando un buen porcentaje de honorarios, entonces el especialista dice: ‘no, pues ya no trabajo más porque me están debiendo’. Hay IPS que les están debiendo a especialistas hasta 3 y 4 meses”.

La falta de profesionales especialistas se suma a las razones.

“La OMS (Organización Mundial de la Salud) señala que deberían ser en promedio 3.5 especialistas por cada 1.000 habitantes y Colombia tiene en promedio 1.5 por cada 1.000 habitantes, según la última revisión que se realizó”, asegura Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca.

Pacientes y médicos piden a las autoridades de salud revisión de las condiciones en las que los especialistas trabajan, pues esta situación podría empeorar.