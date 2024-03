Por escasez de medicamentos psiquiátricos, hay alerta de salud mental en Colombia

La situación que enfrentan los pacientes para acceder a medicamentos psiquiátricos es muy preocupante, así lo denunció la Asociación Colombiana de Psiquiatría después de realizar una encuesta con especialistas de todas las ciudades.



Y es que la salud mental de cientos de pacientes en Colombia está en riesgo debido a problemas para acceder a varios medicamentos psiquiátricos.

“Los niños y adolescentes son pacientes que tienen el diagnóstico de trastorno deficitario de atención con hiperactividad. En adultos, personas que tienen diagnóstico de depresión o ansiedad y personas con trastornos psicóticos. Estos serían, en cada grupo poblacionales, los diagnósticos que nos están causando más dificultad para manejar”, explica Mauricio Castaño, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

El experto señala que las complicaciones, tanto en niños como en adultos que han tenido que interrumpir o cambiar abruptamente sus tratamientos, van desde presentar problemas de sueño hasta riesgo de suicidio.

“Si tú le quitas un medicamento a un paciente, si le quitamos un medicamento a un paciente, este paciente en dos o tres días empieza a dejar de dormir, se puede poner más irritable o le pueden empezar a aparecer crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad es que empiezan con palpitaciones, sensación de vacío, un desasosiego, un deseo de salir corriendo, y en esos momentos de ansiedad, cuando son muy severos, las personas piensan como ‘uy, no, yo esto no me lo aguanto, es mejor estar muerto que vivo’”, enfatiza Castaño.



Los especialistas aseguran que en estos pacientes es más complejo hacer cambios y ajustes porque no son fármacos fácilmente reemplazables y la lista de medicamentos es larga.

Aunque la situación es generalizada, según la encuesta, algunas ciudades presentan problemas particulares. “Antioquia y Eje Cafetero también se han quejado de falta de Metadona, que es un medicamento que si la persona no lo consume - este se usa incluso de reemplazo para los que consumen opioides - se descompensa y termina hospitalizado”, agrega el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

A través de un comunicado, pidieron a las autoridades resolver la situación.

“Esperamos es que se detecte en dónde está el problema, porque algunos plantean que es porque hay un problema en las importaciones, hay otras personas que están planteando que es un problema entre la contratación de las aseguradoras con las personas que suministran el medicamento, otros plantean el problema en los laboratorios, entonces lo que nosotros pues pretendemos con esto es que identifiquen el problema y le den solución”, puntualiza el especialista.

El mensaje a pacientes y familias es a denunciar formalmente lo que les está pasando y, ante descompensaciones o señales de alarma, consultar rápidamente.