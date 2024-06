¿Qué es la hidrocefalia y cómo se puede tratar?

Hidrocefalia es la acumulación de líquido en la cabeza, eso puede pasar por diferentes razones, como infecciones o tumores. Lo grave es que ese líquido que se va acumulando afecta funciones del cerebro y produce distintos síntomas.

>>> También le puede interesar: OMS aclara que muerte de un paciente en México no es atribuible a la gripe aviar

En el caso, por ejemplo, de personas mayores, se puede presentar un tipo de hidrocefalia cuyas manifestaciones se confunden con demencia y resulta que la hidrocefalia se puede tratar drenando el líquido acumulado, lo cual mejora los síntomas.

Tanto ese tipo de hidrocefalia como el dispositivo usado para el tratamiento son legado del médico colombiano Salomón Hakim. Por eso, este año se conmemorará en junio el Día Nacional de la Hidrocefalia.

Publicidad

El cerebro humano y columna vertebral flotan normalmente en un líquido que, entre otros, protege y aísla estas delicadas estructuras. Sin embargo, en algunas personas, en especial los adultos mayores, ese líquido puede acumularse y producir una condición llamada hidrocefalia de presión normal o síndrome de Hakim.

Diego Gómez, médico neurocirujano de la Fundación Santa Fe, explicó: “Una vez este líquido se empieza a acumular, comienza a presionar y a afectar zonas del cerebro que generan una función neurológica. Cuando el líquido se acumula produce tres cosas: alteraciones en la marcha, que hace que los pacientes no pueden caminar bien; segundo, la alteración o la pérdida de la continencia urinaria; tercero, la demencia, no reconocer a personas cercanas y desorientarse con facilidad".

Publicidad

Héctor Téllez Luna, paciente a quien hace dos años le diagnosticaron esta condición, cuenta que todo empezó con la marcha: “Sí, arrastrando, y me iba de frente. Se me olvidaban mucho las cosas elementales. Me hicieron un examen que duró dos días y ahí descubrieron que tenía hidrocefalia”.

Incluso, en algunos pacientes, esta condición se suele confundir con otros diagnósticos y pasan años sin tratamiento adecuado.

“Empiezan caminando pegados al piso. Se parece al alzhéimer pero tiene cura, esa es la diferencia. Un porcentaje muy alto de personas que tienen diagnóstico de alzhéimer en realidad tienen hidrocefalia con presión normal”, manifestó Fernando Hakim, jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe.

Un diagnóstico adecuado cambia radicalmente el pronóstico y la calidad de vida del paciente.

Publicidad

“La memoria ha mejorado mucho. Yo soy muy lector de prensa”, comentó el paciente Téllez.

El dispositivo para trata la hidrocefalia es la válvula de Hakim, que lleva el nombre de su creador, el doctor Salomón Hakim, colombiano quien, además de describir esta condición, hace 60 años inventó este tratamiento que ha cambiado la vida de miles de pacientes en el mundo.

Publicidad

“La válvula alivia la hidrocefalia bajando la presión de líquido hacia un bypass. Se brinca el sitio donde está obstruida la circulación, la absorbe y la manda al corazón o al peritoneo”, complementó el doctor Fernando Hakim.

Según los especialistas, es un procedimiento técnicamente sencillo, que suele realizarse bajo anestesia general y tiene una duración aproximada de una hora.

Se estima que cada año se implantan alrededor de 60.000 válvulas de Hakim en el mundo.

Las complicaciones por este procedimiento son raras. Además, la experticia en el tema ha convertido a Colombia en referente internacional.

Publicidad

>>>También puede leer:¿Podría suscitarse una pandemia por gripe aviar AH5N2? Estas razones desmienten esa teoría