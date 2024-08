Saboreando la vida: el recetario para pacientes con cáncer

En los últimos días, el Instituto Nacional de Cancerología reveló una investigación que realizaba desde el 2018 acerca de la nutrición en pacientes con cáncer y su incidencia en los tratamientos, especialmente en los niños. De acuerdo con esta entidad, l os tipos de cáncer que más afectan a los menores son la leucemias con 14,3 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por los linfomas.

En Noticias Caracol Ahora, Devi Puerto, investigadora principal de este estudio y coordinadora del grupo de salud pública del INC, habló sobre el recetario. Dijo que se publica porque en muchos casos, el cáncer y los tratamientos que existen, especialmente para niños, afectan la nutrición.

Asimismo, explicó que las recetas están organizadas para varios tipos de cáncer que existen: "Hay que aclarar que esta es una guía de alimentación, no de curación (...), es importante que las personas conozcan sobre los alimentos porque muchas veces nos dejamos llevar por los mitos, por lo que me recomendó la vecina y no, con el cáncer, sea de niños o de adultos, hay que saber qué puede funcionar y qué no".

La doctora Puerto también habló de los síntomas que traen los tratamientos contra el cáncer: "Pueden producir náuseas, diarrea, estreñimiento, pérdida del gusto y afectaciones en las vías respiratorias (...)" , el recetario trae recomendaciones para estos pacientes, -los menús- fueron hechos por nutricionistas, padres de familia, profesionales de enfermería, gastronomía y fonoaudiólogos.

