Capturan a exbasquetbolista que propinó más de 60 golpes a su pareja en un ascensor: víctima habló

Un reconocido exjugador de baloncesto de Brasil, llamado Igor Eduardo Cabral, fue capturado por las autoridades del mismo país tras haber atacado brutalmente a su pareja en un ascensor. El sujeto, según diferentes medios de comunicación locales, le habría propiciado hasta 61 puñetazos a la mujer, llamada Juliana García luego de haberla amenazado. Todo aconteció en la ciudad de Natal, en el estado brasileño de Río Grande del Norte.

La mujer sufrió graves daños en su rostro, razón por la que fue trasladada de urgencia hacia el hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, en donde será sometida próximamente a múltiples intervenciones de reconstrucción. Aunque se encuentra fuera de peligro, el hecho se hizo viral en redes sociales y provocó indignación y rechazo por parte de la comunidad.

En videos de cámaras de seguridad del ascensor quedaron registrados los momentos exactos en los que el sujeto se abalanza contra García y empieza a atacarla sin siquiera mediar palabra. Este material será clave para que las autoridades puedan tener las pruebas suficientes que permitan comprobar los hechos y responsabilizar a Cabral, el agresor.

"Cuando llegué al ascensor, me encontré con él y me di cuenta de que estaba muy agresivo. No me quise ir de ahí porque en el pasillo no había cámaras, pero él siguió insistiendo en que me fuera. Dijo que me iba a morir y empezó a golpearme. No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba lo suficientemente consciente como para recordar lo que dijo en ese momento", dijo la víctima al medio TV Record.

La mujer, además de contar lo ocurrido, también hizo un llamado para denunciar a tiempo a este tipo de agresores, quienes suelen manifestar comportamientos agresivos que pueden servir como señales para evitarlos o tomar las medidas necesarias. "No hay que ignorar ninguna señal, porque él ya había mostrado que no era una persona tranquila. Ante cualquier señal, hay que irse y no volver", dijo.

Igor Eduardo Cabral representó a Brasil en la modalidad de baloncesto 3x3 durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014, celebrados en Nanjing, China. Posteriormente, formó parte de varios clubes en territorio brasileño, aunque nunca logró integrarse a la selección nacional de mayores.

