El día que Wilson Manyoma sintió el 'espíritu' de Joe Arroyo recién murió: "Fue muy tenaz para mí"

Wilson Manyoma, también conocido como Wilson Saoko, falleció el 20 de febrero de 2025 a los 73 años en su ciudad natal, Cali. Fue un destacado cantante de salsa colombiano, famoso por su potente voz y su participación en la legendaria orquesta Fruko y sus Tesos. Su interpretación de éxitos como El Preso lo convirtió en una figura icónica de la salsa colombiana.

El Preso, un himno de la salsa

El Preso es una canción que narra la historia de un hombre encarcelado y se convirtió en un himno de la salsa gracias a la apasionada interpretación de Manyoma. Se unió a Fruko y sus Tesos en 1973 y, durante su tiempo con la orquesta, también interpretó otros grandes éxitos.

Una carrera llena de éxitos

Su voz también le permitió integrar la orquesta Sonora Juventud, de la que era voz líder, y con The Latin Brothers grabó otras canciones que lo hicieron popular como Los charcos, Tú sufrirás y Dime qué pasó.

(Lea también: Wilson Manyoma: ¿de qué murió una de las grandes leyendas de la salsa colombiana?)

Publicidad

Una amistad que lo marcó

La relación de Manyoma con el Joe Arroyo, otro grande de la salsa, fue muy importante para él. Ambos artistas compartieron una amistad cercana, apoyándose mutuamente en sus carreras. Compartieron escenario en varias ocasiones y colaboraron en proyectos musicales, fortaleciendo así su amistad y legado en la salsa colombiana.

Wilson Manyoma aseguró haber sentido el espíritu de Joe Arroyo, su gran amigo Foto: Instagram @wilsonsaokomanyomaoficial

El impacto de la muerte de Joe Arroyo

La muerte de Joe Arroyo partió el corazón de Manyoma.

Publicidad

"Yo tengo un viaje por Australia, pero ya el Joe estaba internado en la clínica, 15 días en Australia, hago mis presentaciones y ya vengo de regreso. Un viaje en un avión de dos pisos y la gente venía dormida, yo veo dormir, pero yo sentí que alguien me tocó, al rato reaccioné y se me vino a la mente fue Álvaro", aseguró Manyoma.

(Lea también: Wilson Manyoma y el día que se confesó en Se Dice De Mí: así llegó 'El Preso' a su vida)

Sin conocer su muerte, reveló en Se Dice De Mí un momento que lo marcó:

"No olvidó que llegué a Cali como las 2 de la mañana, me acosté y a las 8 de la mañana comenzaron las noticias del fallecimiento del Joe, yo no creía", añadió. "Eso fue muy tenaz para mí, si yo lloré tanto por Piper Pimienta, por Álvaro fue peor, fue más bravo", recordó.

Publicidad

Viajó a Barranquilla y le compró un ramo. Lo vio y fue algo inexplicable para él. Señala que tenía de él los mejores recuerdos como el más grande de la música tropical colombiana.

El fallecimiento de Wilson Manyoma

Wilson Manyoma falleció el 20 de febrero de 2025 a los 73 años, en Cali. Su legado en la salsa sigue vivo y siempre será recordado con cariño por sus contribuciones al género.

Publicidad

(Lea también: Murió Wilson Manyoma, recordado cantante de Fruko y sus Tesos e ícono de la salsa en Colombia)

Aún no se ha confirmado el motivo de la muerte de Wilson Manyoma. No obstante, se sabía que el cantante tenía cáncer y que recientemente había presentado quebrantos de salud tras una caída en un baño.

El artista tuvo que someterse a una cirugía luego de sufrir un accidente en el que se lesionó la columna vertebral cuando se ejercitaba en una bicicleta estática en Barranquilla.

Manyoma dejó una huella imborrable en la salsa colombiana, y su legado seguirá viva en los corazones de sus seguidores.

Publicidad

Reviva el capítulo completo de Se Dice De Mí aquí: