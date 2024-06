Así son las celdas de visitas conyugales en las cárceles de Colombia

Séptimo Día investigó casos de mujeres asesinadas por sus parejas en una cárcel cuando realizaban procesos de visitas conyugales. Los estremecedores relatos de sus familiares conmueven a toda una sociedad. Pese a que se conocen como prisiones de máxima seguridad, realmente hay una problemática que atenta contra la seguridad de las mujeres y genera consecuencias que pueden ser mortales.

Un equipo del programa visitó la cárcel de Cómbita, en Boyacá, para mostrar cómo son los protocolos de ingreso a estos establecimientos penitenciarios. Cada visitante debe pasar por tres filtros de seguridad hasta llegar al patio de visitas familiares. “Según el registro, es llamado el interno para que con la visita se dirijan a la parte de la zona de las visitas íntimas, donde está la celda unipersonal para ellos”, explicó la dragoneante Leidy Herrera, cónsul de Derechos Humanos.

El lugar donde los internos reciben su visita íntima tiene una ducha, un lavadero, un sanitario y su plancha con su respectiva colchoneta. Tiene derecho de una hora y media, según el número de visitantes que llegue.

¿Cómo cuidan las celdas de visitas conyugales?

Antes de hacer el ingreso a las celdas, los privados de la libertad deben ser requisados meticulosamente. “Se realiza una requisa al privado de la libertad antes de ingresar al espacio donde va a recibir su visita íntima, ahí va a estar una unidad de guardia, que va a estar atento a cualquier llamado o cualquier situación de emergencia que se presente”, aseguró el mayor de prisión Jaider Ospina.

Sin embargo, el guardia de seguridad encargado estará a unos metros de distancia. Según explican, no pueden estar cerca, ni mucho menos escuchar, lo que sucede al interior de la celda. No obstante, cuando ingresan los familiares de los reclusos a su visita conyugal están solos y el INPEC no tiene cono garantizar la seguridad de las dos personas que entran al respectivo espacio.

“Respetando las normas nacionales e internacionales en derechos humanos, el cuerpo de vigilancia tiene que pasar sus rondas, pero no puede estar pendiente de cada una de las celdas por el derecho a la privacidad e intimidad de la pareja”, indicó Herrera.

El director general del INPEC, el teniente coronel Daniel Gutiérrez ha asegurado que han tenido “varios eventos donde desafortunadamente han asesinado a mujeres”. Además, recalcó que la ley permite que todas las personas privadas de la libertad puedan recibir visita y, por tanto, “no podemos evitar que visiten a ninguna persona privada de la libertad”.

Un derecho que actualmente está siendo cuestionado, pues los alarmantes casos de feminicidios y homicidios dentro de las celdas conyugales son abrumadoras. Según Jaime Lombana, penalista, dijo que el sistema judicial tiene toda la capacidad de prohibir las visitas conyugales cuando un privado de la libertad pueda ser un "potencial peligroso" para quien lo visita en la intimidad. “Los jueces, los fiscales, la defensoría pública y los abogados tienen la obligación de prevenir”, indicó.

Según el experto hay que tener mayor énfasis en personas que han sido residentes en el delito y tomar normativas preventivas para salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. “Tenemos todo el compromiso para evitar que sigan matando más mujeres en cualquier cárcel del país”, concluyó el director del INPEC, Daniel Gutiérrez.

