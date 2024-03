Tragedia en visita conyugal: una caleña fue asesinada dentro de una cárcel colombiana

Una persona es privada de su libertad como castigo, pero también en muchos casos porque es un peligro para la sociedad, por eso está tras las rejas. Sin embargo, Séptimo Día ha estado registrando un hecho insólito que sucede al interior de varias cárceles de máxima seguridad en Colombia. Según varias familias, sus hijas fueron asesinadas en medio de una visita conyugal por hombres quienes estaban privados de su libertad. Aun cuando es difícil de creer, en Colombia, un recluso sin importar la gravedad de su delito tiene el derecho de estar solo con su pareja en una celda sin ningún tipo de vigilancia. Las consecuencias pueden ser mortales. La primera víctima que conocerán es una caleña de 33 años quien se enamoró de un preso llamado Efraín Sarmiento, al cual visitaba en una cárcel de máxima seguridad.

“Nunca pensé que me la fuera a matar allá en la cárcel porque como era de máxima seguridad entonces uno qué va a pensar”. Ella es Elvia María Cuadros, una caleña quien hoy llora su hija víctima de feminicidio al interior de una cárcel en Colombia. “Él me decía que la amaba, que la amaba muchísimo, que él nunca le haría daño a ella”.

No te pierdas: Experimento social revela reacciones ante escenas de violencia de pareja en Bogotá

“La mamá la aconsejaba que no fuera, pero ella no hizo caso. Uno cuando se enamora uno no oye consejos, uno no ve ni oye ni entiende”. El amor es ciego, según Gilma Aurora, abuela materna de Merly Andrea Rengifo Cuadros, una mujer de 33 años con dos hijos, uno de 17 y una niña de 13 años, a quien tuvo siendo tan solo una niña y siendo madre soltera. Ella le abrió la puerta de su corazón a un hombre privado de la libertad Efraín Sarmiento.

Un joven de 26 años de rasgos marcados y palabras cautivantes. Según la madre de la mujer, fue a través de la red social de Facebook que este hombre oriundo de Policarpa, Nariño, logró ganarse la confianza de Merly desde comienzos del año 2023. Para Merly, según su familia, esto comenzó como una amistad, un amigo a la distancia. Sin embargo, supo ganarse el terreno rápidamente, pues hablaban por horas, aunque ella trataba de mantenerlo en secreto al interior de su casa.

Te puede interesar: La trágica verdad detrás del asesinato del pequeño Maximiliano Tabares en Antioquia

Publicidad

Los días pasando y Merly cada vez se veía más entusiasmada con su amigo, de quien desconocía su oscuro pasado, pues según las autoridades estaba pagando dos condenas por feminicidio. De acuerdo con su familia, ella no sabía que él estaba en la cárcel por ese delito, por el contrario, le había dicho que se encontraba privado de la libertad por extorsión. Según él, unos amigos le pidieron el favor de recoger un dinero que terminó siendo producto de una extorsión y sin saberlo, incurrió en un delito. Hasta ese momento, nada puso a Merly en alerta.