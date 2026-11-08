Joven salió rumbo a una finca y fue hallado muerto horas después en Bogotá: esto se sabe

Autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, un joven cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 6 de noviembre en el barrio Paraíso, ubicado en los cerros orientales de Bogotá, en la localidad de Chapinero. Según la información conocida del caso, el joven se dirigía hacia una finca ubicada en las afueras de Bogotá. Sin embargo, durante el recorrido perdió contacto con su madre y, horas más tarde, fue encontrado sin vida. El hallazgo ocurrió en circunstancias que ahora son materia de investigación por parte de la Policía Judicial.



¿Qué se sabe de la muerte de Ramsés Felipe Vargas en Bogotá?

Según los relatos conocidos por las autoridades a través de fuentes cercanas a la familia, Ramsés Felipe Vargas Quevedo perdió comunicación con su madre el 6 de noviembre, cuando salió de Bogotá para dirigirse a una finca. El joven se transportaba en una camioneta blindada nueva que, según la información entregada sobre el caso, habría sido un regalo de su familia. Después de su salida, sus allegados dejaron de tener noticias de él.

La búsqueda de información sobre lo ocurrido tomó relevancia luego de que su cuerpo fuera encontrado ese mismo día en el barrio Paraíso, en el oriente de Bogotá. Fuentes de la Policía señalaron que el hallazgo se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana. De acuerdo con los primeros datos conocidos, el cuerpo presentaba una herida ocasionada por un arma de fuego. Por ahora, no se han esclarecido las razones del ataque ni lo que sucedió entre el momento en que el joven salió de la ciudad y el hallazgo de su cuerpo en Chapinero.

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Uno de los puntos que genera interrogantes dentro de la investigación es el paradero de la camioneta blindada en la que se transportaba Ramsés Felipe Vargas. Según la información conocida hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer dónde se encuentra el vehículo. Tampoco hay rastro de los teléfonos celulares del joven, otros elementos cuya ubicación se desconoce después de lo ocurrido.



Gimnasio Moderno lamentó la muerte de su exalumno

Tras conocerse el homicidio, el Gimnasio Moderno, institución educativa de la que Ramsés Felipe Vargas Quevedo se graduó en 2013, publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del joven. En el comunicado, el colegio confirmó la muerte de su exalumno y recordó algunos de los rasgos con los que era identificado durante su etapa escolar.



La institución señaló que en las páginas de su publicación estudiantil, El Aguilucho, sus compañeros "lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el colegio". El mensaje también hizo referencia a los vínculos que se forman durante la vida escolar y que, según la institución, permanecen incluso después de que los estudiantes terminan su paso por las aulas. "Hoy, aquellas palabras cobran un significado especial y nos recuerdan que los lazos de amistad que nacen en el Gimnasio permanecen para siempre", expresó el colegio en su publicación.

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Asimismo, envió un mensaje de acompañamiento a los familiares y a quienes compartieron con Vargas Quevedo durante su formación académica. "Abrazamos con inmenso cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de promoción", agregó la institución, que cerró el comunicado con un mensaje de despedida. Por ahora, la Policía Judicial concentra sus esfuerzos en recolectar y analizar el material probatorio que permita reconstruir los hechos y su familia está a la espera de los resultados de las indagaciones que adelantan las entidades encargadas del caso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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