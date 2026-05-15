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Noticias Caracol  / Yulixa Toloza

Yulixa Toloza

Mujer desaparecida tras ir a un centro de estética en Bogotá

¿Qué es la lipólisis láser, el procedimiento al que se sometió Yulixa Toloza?
BOGOTÁ

¿Qué es la lipólisis láser, el procedimiento al que se sometió Yulixa Toloza antes de desaparecer?

La mujer de 52 años fue vista por última vez luego de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento del sur de Bogotá. La Secretaría de Salud y la Policía adelantan investigaciones sobre el funcionamiento del lugar.

Caso Yulixa Toloza: habla testigo clave, quien dijo cómo la sacaron de centro estético Beauty Láser
BOGOTÁ

Caso Yulixa Toloza: habla testigo clave, quien dijo cómo la sacaron de centro estético Beauty Láser

"Lo que me impresionó fue que cuando la vi que salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados”, dijo el testigo en Noticias Caracol.

Amiga de Yulitza Toloza relata cómo era centro de estética donde mujer desapareció
BOGOTÁ

Amiga de Yulixa Toloza relata cómo era centro de estética donde mujer desapareció: "Se veía sucio"

Una de las amigas que acompañó a Yulixa Toloza hasta el centro Beauty Láser L. M., en el barrio Venecia, contó cómo percibió el interior del establecimiento.

Caso Yulitza Toloza: ¿cómo saber si un centro estético en Colombia es seguro?
COLOMBIA

Caso Yulixa Toloza: ¿cómo saber si un centro estético en Colombia es seguro?

En Colombia, cualquier clínica estética que realice cirugías o cualquier otro procedimiento debe cumplir reglas del sistema de salud. Estos son los requisitos.

Secretaría de Salud habló de clínica estética donde asistió Yulitza Toloza
BOGOTÁ

Secretaría de Salud habló de clínica estética donde asistió Yulixa Toloza: "No tiene autorización"

Las autoridades también reportaron el rescate de otra mujer de 34 años dentro de ese mismo establecimiento ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

Centro estético
BOGOTÁ

Centro estético de Bogotá donde desapareció Yulixa Toloza tendría irregularidades, según autoridades

La Alcaldía Local de Tunjuelito corroboró información sobre el establecimiento, que, precisó, debe ser verificada y certificada por la Secretaría de Salud.

Una mujer fue rescatada del mismo centro estético donde desapareció Yulitza Toloza: así ocurrió
BOGOTÁ

Mujer fue rescatada del mismo centro estético donde asistió Yulixa Toloza, quien sigue desaparecida

La mujer de 34 años rescatada se encontraba encerrada en un cuarto y unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvieron que subir con una escalera y tumbar la ventana.

¿Qué se sabe sobre mujer desaparecida en Bogotá tras procedimiento estético en el barrio Venecia?
BOGOTÁ

¿Qué se sabe sobre mujer desaparecida en Bogotá tras procedimiento estético en el barrio Venecia?

Yulixa Consuelo Toloza lleva varias horas desaparecida y los detalles de su paradero han cambiado, de acuerdo con sus allegados. Extraños mensajes de WhatsApp llaman la atención de las autoridades.

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